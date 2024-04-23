Хватит уже делать распространенную ошибку: когда нужно солить холодец – простое правило

Холодец – одно из самых популярных праздничных блюд. В его приготовлении есть много нюансов, и один из них заключается в том, когда именно следует солить блюдо.

Приготовление холодца – это настоящее искусство, которое требует не только кулинарного мастерства, но и знаний. Одна ошибка – и несколько часов и немало усилий пойдут насмарку.

Читайте также Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов

В целом приготовление холодца занимает 6 – 8 часов. Мясо должно хорошо развариться, а бульон – застыть без добавления желатина. У этого блюда много секретов, и один из них касается соления.

Поскольку готовить холодец долго, солить его в начале – плохая идея. Вода испаряется, и блюдо будет пересолено. Воду добавлять в холодец нельзя, иначе он просто не застынет.

Единственный правильный ответ – солить холодец за час до готовности. Воды испарится немного, и он будет как раз в меру соленым.

Что касается порции, то опытные кулинары советуют такую формулу:

2 литра бульона и 1 килограмм мяса = 1,5 чайной ложки соли

Впрочем, здесь у каждого свои предпочтения, поэтому с количеством соли можно немного экспериментировать.