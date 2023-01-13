Картофель сварится быстрее: когда нужно солить воду

Варка картофеля – очень простой процесс, с которым никогда не возникало трудностей. Но есть нюанс, способный увеличить время ее приготовления, что в нынешних условиях не слишком удачный шаг.

Для того чтобы сварить картофель, не нужно даже элементарных кулинарных навыков или опыта. Алгоритм, на первый взгляд, очень прост: чистим овощи, бросаем в кипящую воду и ждем, когда он приготовится.

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Впрочем, есть один важный нюанс, влияющий на длительность приготовления картофеля. Если посолить воду в неправильное время, овощ готовится дольше.

Когда нужно солить воду для вареного картофеля

Обычно в рецептах советуют бросать картофель в уже подсоленную воду. Вроде бы и не ошибка, но такой шаг оказывает большое влияние на продолжительность приготовления картофеля.

Солить воду для картофеля нужно в подходящий момент / Фото dompelenpomyslow

Соленая вода будет закипать дольше обычной, поэтому время приготовления блюда может увеличиться. Соответственно, солить воду нужно только после того, как она закипела.

Кроме того, если вы готовите картофель в металлической кастрюле, то в результате соления холодной воды на дне могут образоваться радужные разводы. Также еда может прилипать ко дну или пригорать.

С количеством соли лучше не переборщить: если ее будет недостаточно, то всегда можно добавить щепотку к уже готовому блюду.