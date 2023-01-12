Жареное мясо – это всегда непревзойденный вкус, "совершенствовать" который с помощью приложений и соусов нужно очень осмотрительно. Впрочем, горчица и горчичные соусы – это универсальный вариант, который всегда будет иметь положительный эффект. Особенно это касается американской горчицы, подходящей для всех видов мяса.
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Рецепт американской горчицы
Время: 30 минут + несколько дней в холодильнике
Порций: 4
Американская горчица – удачный выбор для любого мяса / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 60 грамм смеси зерен черной и белой горчицы;
- 80 миллилитров винного уксуса;
- 80 миллилитров белого сухого вина;
- 1 столовая ложка кленового сиропа;
- 1 чайная ложка порошка куркумы;
- половина чайной ложки соли;
- щепотка чили.
Приготовление:
- Все ингредиенты смешиваем, накрываем миску прозрачной пленкой и ставим ее в холодильник, в идеале – на несколько дней. Время от времени смесь нужно помешивать.
- Вынимаем смесь. Добавляем к ней 1 – 3 столовых ложки горячей воды, в зависимости от того, какая консистенция вам нравится. Очень хорошо вымешиваем смесь до однородности.
- Перекладываем смесь в банку, закрываем и ставим в холодильник, чтобы вкус был максимально насыщенным.
- Подаем горчицу к столу с любым мясом.
Приятного аппетита!