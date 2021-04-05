Кокосовый торт: рецепт полезного десерта от Тани Литвиновой
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась авторским рецептом сладкого десерта. Запишите себе рецепт.
Источник:YouTube Тани Литвиновой
Кокосовый торт – вкусный и нежный десерт, который понравится всем. Готовится без яиц, с добавлением кокосового молока и муки, соком и цедрой лайма, который добавляет изысканного вкуса.
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Кокосовый торт
- Кокосовую стружку измельчите в кофемолке в муку.
- Банан измельчите вилкой.
- Лайм помойте, выжмите сок.
- В миске соедините муку, сахар, добавьте молоко, банан, крахмал, ванильный сахар, разрыхлитель, сок лайма, перемешайте до однородной консистенции.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Форму 22 сантиметра, выстелите пергаментом, вылейте тесто, отправьте запекаться в течение 40 минут.
- Для приготовления крема в кастрюлю вылейте воду, добавьте кокосовое молоко, доведите до кипения. Снимите с огня.
- В миске соедините крахмал с мукой, выложите в кастрюлю, перемешайте венчиком, доведите до кипения, варите 1 минуту.
- Снимите с огня, добавьте шоколад, перемешайте. Добавьте цедру лайма. Оставьте для охлаждения.
- Достаньте торт из духовки, оставьте для охлаждения. Снимите форму, разрежьте пополам. Закрепите в форме один корж, смажьте кремом, сверху выложите второй корж, смажьте кремом. Оставьте в холодильнике на 5-8 часов.
- Достаньте торт, снимите форму, сверху смажьте кремом, задекорируйте кокосовой стружкой, цедрой.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Кокосовый торт – рецепт от Тани Литвиновой в видео:
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