Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась авторским рецептом сладкого десерта. Запишите себе рецепт.

Кокосовый торт – вкусный и нежный десерт, который понравится всем. Готовится без яиц, с добавлением кокосового молока и муки, соком и цедрой лайма, который добавляет изысканного вкуса.

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Кокосовый торт

Ингредиенты:

– 300 граммов кокосовой стружки;

– 400 миллилитров кокосового молока;

– 200 миллилитров воды;

– 1 банан;

– 200 граммов сахара,

– 50 граммов крахмала;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1 лайм (сок);

– 18 граммов разрыхлителя.

Ингредиенты для крема:

– 400 миллилитров кокосового молока;

– 250 миллилитров воды;

– 50 граммов кукурузного крахмала;

– 40 граммов кокосовой муки;

– 150 граммов белого шоколада;

– 1 лайм (цедра).

Кокосовую стружку измельчите в кофемолке в муку. Банан измельчите вилкой. Лайм помойте, выжмите сок. В миске соедините муку, сахар, добавьте молоко, банан, крахмал, ванильный сахар, разрыхлитель, сок лайма, перемешайте до однородной консистенции. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Форму 22 сантиметра, выстелите пергаментом, вылейте тесто, отправьте запекаться в течение 40 минут. Для приготовления крема в кастрюлю вылейте воду, добавьте кокосовое молоко, доведите до кипения. Снимите с огня. В миске соедините крахмал с мукой, выложите в кастрюлю, перемешайте венчиком, доведите до кипения, варите 1 минуту. Снимите с огня, добавьте шоколад, перемешайте. Добавьте цедру лайма. Оставьте для охлаждения. Достаньте торт из духовки, оставьте для охлаждения. Снимите форму, разрежьте пополам. Закрепите в форме один корж, смажьте кремом, сверху выложите второй корж, смажьте кремом. Оставьте в холодильнике на 5-8 часов. Достаньте торт, снимите форму, сверху смажьте кремом, задекорируйте кокосовой стружкой, цедрой. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Кокосовый торт – рецепт от Тани Литвиновой в видео: