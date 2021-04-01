Шоколадный торт без сахара: рецепт полезного десерта от тренера
Как не изменять правильному питанию и смаковать сладеньким? У нас есть рецепт вкусного и низкокалорийного шоколадного торта!
Источник:инстаграм Натали Савюк
Шоколадный торт по рецепту тренера Натальи Савюк можно употреблять на правильном питании и соблюдая диету, ведь в его состав входят только полезные ингредиенты.
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Выбирайте для приготовления торта рисовую муку, черный шоколад, и ваша фигура не пострадает от этого сладкого вкуса.
Рецепт шоколадного торта
КБЖУ на 100 граммов 117/5/3/17
- Смешайте все ингредиенты для теста, перемешайте их до однородной массы.
- Обжарьте лепешки на сухой сковородке с двух сторон.
- В кастрюле с толстым дном смешайте все ингредиенты для крема и варите смесь до закипания.
- Охладите крем.
- Соберите торт чередуя коржи и крем. Задекорируйте шоколадный торт ягодами и подавайте к столу. Приятного аппетита!⠀
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