Как не изменять правильному питанию и смаковать сладеньким? У нас есть рецепт вкусного и низкокалорийного шоколадного торта!

Шоколадный торт по рецепту тренера Натальи Савюк можно употреблять на правильном питании и соблюдая диету, ведь в его состав входят только полезные ингредиенты.

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Выбирайте для приготовления торта рисовую муку, черный шоколад, и ваша фигура не пострадает от этого сладкого вкуса.

Рецепт шоколадного торта

КБЖУ на 100 граммов 117/5/3/17

Ингредиенты для теста:

– 1 куриное яйцо;

– 1 белок;

– 200 мл кефира 1%;

– 100 г муки;

– ½ ч. л разрыхлителя;

– 10 г какао;

– 1/3 ч. л кофе.

Для крема:

– 250 мл молока;

– 10 г какао;

_ 7 г кукурузного крахмала;

– 5 г заменителя сахара.