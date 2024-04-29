Вкусный праздник: готовим домашнюю колбасу с тремя видами фарша

29 апреля 2024, 23:04
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Источник:

Радиотрек

Приготовление домашней колбасы – это не просто кулинарный процесс, а настоящее искусство, которое сохраняет традиции и придает особый шарм праздничному столу. Колбаса с тремя видами фарша станет королевой вашего праздника.

Использование различных видов мяса обогатит вкус колбасы и придаст ей особую текстуру. Это такая вкуснота, что сразу лучше готовить большую порцию.

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Колбаса из фарша

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Невероятный вкус / Фото pexels

Ингредиенты:
– 500 грамм свиного фарша;
– 500 грамм говяжьего фарша;
– 700 грамм куриного фарша;
– 1 головка чеснока;
– 1 столовая ложка соли;
– 150 миллилитров воды;
– смесь перцев, специи, кориандр и тому подобное.

Приготовление:

  1. Выложите все виды фарша в глубокую тарелку и тщательно смешайте.
  2. Мелко нарежьте чеснок и добавьте его к фаршу.
  3. Приправьте солью, смесью перцев и другими специями.
  4. Постепенно добавляйте холодную воду, смешивая, пока фарш не станет однородным и не приобретет нужную консистенцию.
  5. Накройте фарш и поместите его в холодильник на 3 часа.
  6. Если у вас нет специальной насадки для мясорубки для колбас, можно использовать горлышко пластиковой бутылки, отрезав ее так, чтобы она стала похожа на воронку.
  7. Прикрепите кишки к горлышку бутылки и наполняйте фаршем.
  8. Завязывайте колбаски веревкой.
  9. Залейте водой кастрюлю, добавьте лавровый лист и перец горошком, доведите до кипения и окуните колбасы. Варите на слабом огне в течение 30 минут.
  10. Обжарьте колбаски на сковороде с маслом до золотистой корочки. Их также можно запечь в духовке в сыром виде.
Это такая вкуснятина: как приготовить колбасу по-закарпатски.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська