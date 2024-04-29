Використання різних видів м'яса збагатить смак ковбаси та надасть їй особливої текстури. Це така смакота, що одразу краще готувати велику порцію.
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Ковбаса з фаршу
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Неймовірний смак / Фото pexels
Приготування:
- Викладіть всі види фаршу у глибоку тарілку та ретельно змішайте.
- Дрібно наріжте часник і додайте його до фаршу.
- Приправте сіллю, сумішшю перців та іншими спеціями.
- Поступово додавайте холодну воду, змішуючи, поки фарш не стане однорідним і не набуде потрібної консистенції.
- Накрийте фарш і помістіть його в холодильник на 3 години.
- Якщо у вас не має спеціальної насадки для м’ясорубки для ковбас, можна використати шийку пластикової пляшки, відрізавши її так, щоб вона стала схожа на лійку.
- Прикріпіть кишки до шийки пляшки та наповнюйте фаршем.
- Зав’язуйте ковбаски мотузкою.
- Залийте водою каструлю, додайте лавровий лист і перець горошком, доведіть до кипіння та занурте ковбаси. Варіть на слабкому вогні протягом 30 хвилин.
- Обсмажте ковбаски на сковороді з олією до золотистої скоринки. Їх також можна запекти в духовці у сирому вигляді.