Використання різних видів м'яса збагатить смак ковбаси та надасть їй особливої текстури. Це така смакота, що одразу краще готувати велику порцію.

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Ковбаса з фаршу

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Неймовірний смак / Фото pexels

Інгредієнти:

– 500 грамів свинного фаршу;

– 500 грамів яловичого фаршу;

– 700 грамів курячого фаршу;

– 1 головка часнику;

– 1 столова ложка солі;

– 150 мілілітрів води;

– суміш перців, спеції, коріандр тощо.

Приготування:

Викладіть всі види фаршу у глибоку тарілку та ретельно змішайте. Дрібно наріжте часник і додайте його до фаршу. Приправте сіллю, сумішшю перців та іншими спеціями. Поступово додавайте холодну воду, змішуючи, поки фарш не стане однорідним і не набуде потрібної консистенції. Накрийте фарш і помістіть його в холодильник на 3 години. Якщо у вас не має спеціальної насадки для м’ясорубки для ковбас, можна використати шийку пластикової пляшки, відрізавши її так, щоб вона стала схожа на лійку. Прикріпіть кишки до шийки пляшки та наповнюйте фаршем. Зав’язуйте ковбаски мотузкою. Залийте водою каструлю, додайте лавровий лист і перець горошком, доведіть до кипіння та занурте ковбаси. Варіть на слабкому вогні протягом 30 хвилин. Обсмажте ковбаски на сковороді з олією до золотистої скоринки. Їх також можна запекти в духовці у сирому вигляді.

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