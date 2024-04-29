Использование различных видов мяса обогатит вкус колбасы и придаст ей особую текстуру. Это такая вкуснота, что сразу лучше готовить большую порцию.
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Колбаса из фарша
- Время: 1 час
- Порций: 4
Невероятный вкус / Фото pexels
Приготовление:
- Выложите все виды фарша в глубокую тарелку и тщательно смешайте.
- Мелко нарежьте чеснок и добавьте его к фаршу.
- Приправьте солью, смесью перцев и другими специями.
- Постепенно добавляйте холодную воду, смешивая, пока фарш не станет однородным и не приобретет нужную консистенцию.
- Накройте фарш и поместите его в холодильник на 3 часа.
- Если у вас нет специальной насадки для мясорубки для колбас, можно использовать горлышко пластиковой бутылки, отрезав ее так, чтобы она стала похожа на воронку.
- Прикрепите кишки к горлышку бутылки и наполняйте фаршем.
- Завязывайте колбаски веревкой.
- Залейте водой кастрюлю, добавьте лавровый лист и перец горошком, доведите до кипения и окуните колбасы. Варите на слабом огне в течение 30 минут.
- Обжарьте колбаски на сковороде с маслом до золотистой корочки. Их также можно запечь в духовке в сыром виде.