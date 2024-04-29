Использование различных видов мяса обогатит вкус колбасы и придаст ей особую текстуру. Это такая вкуснота, что сразу лучше готовить большую порцию.

Интересно Пасхальный стол, который всех удивит креативом

Колбаса из фарша

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Как приготовить колбасу

Невероятный вкус / Фото pexels

Приготовление:

  1. Выложите все виды фарша в глубокую тарелку и тщательно смешайте.
  2. Мелко нарежьте чеснок и добавьте его к фаршу.
  3. Приправьте солью, смесью перцев и другими специями.
  4. Постепенно добавляйте холодную воду, смешивая, пока фарш не станет однородным и не приобретет нужную консистенцию.
  5. Накройте фарш и поместите его в холодильник на 3 часа.
  6. Если у вас нет специальной насадки для мясорубки для колбас, можно использовать горлышко пластиковой бутылки, отрезав ее так, чтобы она стала похожа на воронку.
  7. Прикрепите кишки к горлышку бутылки и наполняйте фаршем.
  8. Завязывайте колбаски веревкой.
  9. Залейте водой кастрюлю, добавьте лавровый лист и перец горошком, доведите до кипения и окуните колбасы. Варите на слабом огне в течение 30 минут.
  10. Обжарьте колбаски на сковороде с маслом до золотистой корочки. Их также можно запечь в духовке в сыром виде.