Это может быть очень опасно: кому ни в коем случае нельзя есть бананы
19 мая 2024, 13:22Читати новину українською
Бананы – питательные и полезные фрукты. Они богаты калием, кальцием, фосфором, железом, витаминами В1, В2, РР и аскорбиновой кислотой.
Говорят, что бананы помогают справиться с бессонницей, избавиться от отеков и наладить работу сердечно-сосудистой системы. Однако, к сожалению, их можно есть не всем, сообщает Вкусно 24.
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Кому нельзя есть бананы
- Людям с заболеваниями почек, ведь они имеют на них сильное влияние, поскольку помогают вывести из организма лишнюю жидкость.
- Людям с кишечными расстройствами, потому что бананы достаточно долго перевариваются и вызывают повышенное газообразование.
- Людям с повышенной свертываемостью крови, потому что бананы делают кровь гуще, выводя лишнюю воду. Их регулярное употребление может привести к образованию тромбов у людей с повышенной свертываемостью крови.
- Людям с сердечными недугами, в частности тем, кто перенес инфаркт и инсульт, а также пациентам с ишемией. Потому что бананы хорошо влияют на состояние сердечно-сосудистой системы только у людей со здоровым сердцем.
- Диабетикам, ведь бананы могут вызвать мощный выброс инсулина.
- Людям с болезнями печени и желчного пузыря, потому что вещества, содержащиеся в бананах, замедляют отток желчи.
Если вы не входите в список тех, кому нельзя есть бананы, воспользуйтесь следующим рецептом вкусного и простого десерта.Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.
Людям с некоторыми болезнями следует быть осторожными с бананами / Фото Unsplash
Рецепт вафельного торта с бананами
- Время: 40 минут
- Порции: 4 – 6
– пачка вафель;
– 2 банки вареного сгущенного молока;
– 200 граммов сливочного масла;
– 150 граммов арахиса;
– 1 килограмм бананов.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите арахис на пергамент и запеките его в духовке до золотистого цвета.
- В большой миске смешайте вареное сгущенное молоко с мягким сливочным маслом до однородной консистенции.
- Нарежьте бананы кольцами.
- Тщательно промажьте каждый вафельный слой кремом, выложите кольца бананов.
- Измельчите арахис в крошку и украсьте им торт сверху. Бортики смажьте кремом.
- Отправьте готовый торт в холодильник для пропитки, лучше всего – на 1 сутки.