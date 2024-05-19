Это может быть очень опасно: кому ни в коем случае нельзя есть бананы

Говорят, что бананы помогают справиться с бессонницей, избавиться от отеков и наладить работу сердечно-сосудистой системы. Однако, к сожалению, их можно есть не всем, сообщает Вкусно 24.

Будет вкусно Рецепт, который точно получится у каждого: готовим ленивый "Наполеон" с клубникой

Кому нельзя есть бананы

Людям с заболеваниями почек, ведь они имеют на них сильное влияние, поскольку помогают вывести из организма лишнюю жидкость.

Людям с кишечными расстройствами, потому что бананы достаточно долго перевариваются и вызывают повышенное газообразование.

Людям с повышенной свертываемостью крови, потому что бананы делают кровь гуще, выводя лишнюю воду. Их регулярное употребление может привести к образованию тромбов у людей с повышенной свертываемостью крови.

Людям с сердечными недугами, в частности тем, кто перенес инфаркт и инсульт, а также пациентам с ишемией. Потому что бананы хорошо влияют на состояние сердечно-сосудистой системы только у людей со здоровым сердцем.

Диабетикам, ведь бананы могут вызвать мощный выброс инсулина.

Людям с болезнями печени и желчного пузыря, потому что вещества, содержащиеся в бананах, замедляют отток желчи.

Если вы не входите в список тех, кому нельзя есть бананы, воспользуйтесь следующим рецептом вкусного и простого десерта.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.



Людям с некоторыми болезнями следует быть осторожными с бананами / Фото Unsplash

Рецепт вафельного торта с бананами

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– пачка вафель;

– 2 банки вареного сгущенного молока;

– 200 граммов сливочного масла;

– 150 граммов арахиса;

– 1 килограмм бананов.

Приготовление: