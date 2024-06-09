Об этом знают лишь единицы: кому нельзя есть яйца

Яйца содержат в себе ряд полезных для человека веществ. Однако некоторым не рекомендуют их есть.

По словам диетологов, существует индивидуальная непереносимость. У людей довольно часто бывает аллергия на яйца.

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Кому нельзя есть яйца

Кроме аллергиков, яйца нельзя употреблять тем, у кого сильно повышен холестерин. Ведь там содержится холестерин, компенсированный лецитином. На здорового человека яйца негативно не будут влиять, потому что лецитин не дает оседать холестерину на стенках сосудов. Однако больным следует быть осторожными.

Также сосуды поражены у больных диабетом, поэтому им тоже стоит ограничить потребление яиц. Кроме этого, яйца могут быть вредны для тех, кто:

страдает панкреатитом и кислотным рефлюксом

желчнокаменной болезнью.

Если вы имеете кислотный рефлюкс, употребляйте яйца не позднее чем за 3 часа до сна. Это связано с тем, что в горизонтальном положении риск выброса кислоты в пищевод увеличивается.

Стоит также заметить, что детям нельзя давать яйца до года, а после года – не более четверти желтка.

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.



Яйца можно есть не всем / Фото Unsplash

Фаршированные яйца "Мимоза"

Если вы не входите в категорию тех, кому нельзя есть яйца, попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 6

– 12 яиц;– 125 граммов тунца в собственном соку;– 1 желток;– 1 столовая ложка дижонской горчицы;– 1 столовая ложка масла;– 1 столовая ложка хересного уксуса;– 1 чайная ложка кунжутного масла;– шнитт-лук, соль, перец по вкусу.

Приготовление: