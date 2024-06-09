Про це знають лише одиниці: кому не можна їсти яйця

За словами дієтологів, існує індивідуальна нестерпність. У людей досить часто буває алергія на яйця.

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Кому не можна їсти яйця

Окрім алергіків, яйця не можна вживати тим, у кого сильно підвищений холестерин. Адже там міститься холестерин, компенсований лецитином. На здорову людину яйця негативно не впливатимуть, бо лецитин не дає осідати холестерину на стінках судин. Однак хворим варто бути обережними.

Також судини уражені у хворих на діабет, тому їм теж варто обмежити споживання яєць. Окрім цього, яйця можуть бути шкідливі для тих, хто:

страждає на панкреатит і кислотний рефлюкс

жовчнокам'яну хворобу.

Якщо ви маєте кислотний рефлюкс, вживайте яйця не пізніше ніж за 3 години до сну. Це пов'язано з тим, що в горизонтальному положенні ризик викиду кислоти в стравохід збільшується.

Варто також зауважити, що дітям не можна давати яйця до року, а після року не більше чверті жовтка.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.



Яйця можна їсти не всім / Фото Unsplash

Фаршировані яйця "Мімоза"

Якщо ви не входите до категорії тих, кому не можна їсти яйця, спробуйте втілити в життя цей рецепт.

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 12 яєць;

– 125 грамів тунця у власному соку;

– 1 жовток;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці;

– 1 столова ложка олії;

– 1 столова ложка хересного оцту;

– 1 чайна ложка кунжутної олії;

– шніт-цибуля, сіль, перець до смаку.

Приготування: