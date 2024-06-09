Про це знають лише одиниці: кому не можна їсти яйця

За словами дієтологів, існує індивідуальна нестерпність. У людей досить часто буває алергія на яйця.
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Кому не можна їсти яйця
Окрім алергіків, яйця не можна вживати тим, у кого сильно підвищений холестерин. Адже там міститься холестерин, компенсований лецитином. На здорову людину яйця негативно не впливатимуть, бо лецитин не дає осідати холестерину на стінках судин. Однак хворим варто бути обережними.
Також судини уражені у хворих на діабет, тому їм теж варто обмежити споживання яєць. Окрім цього, яйця можуть бути шкідливі для тих, хто:
- страждає на панкреатит і кислотний рефлюкс
- жовчнокам'яну хворобу.
Якщо ви маєте кислотний рефлюкс, вживайте яйця не пізніше ніж за 3 години до сну. Це пов'язано з тим, що в горизонтальному положенні ризик викиду кислоти в стравохід збільшується.
Варто також зауважити, що дітям не можна давати яйця до року, а після року не більше чверті жовтка.
Яйця можна їсти не всім / Фото Unsplash
Фаршировані яйця "Мімоза"
Якщо ви не входите до категорії тих, кому не можна їсти яйця, спробуйте втілити в життя цей рецепт.
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Відваріть яйця на круто, остудіть та почистьте. Розріжте горизонтально навпіл. Вийміть жовтки й перекладіть в окрему миску.
- Зробіть майонез для начинки: змішайте яєчний жовток, гірчицю, оцет, обидва види олії, сіль й добре збийте вінчиком.
- Додайте до жовтків тунець, попередньо зливши рідину. Розімніть інгредієнти виделкою і змішайте з майонезом.
- Подрібніть шніт-цибулю. Викладіть начинку в яєчні половинки й прикрасьте цибулею. За бажанням посипте сіллю й меленим перцем.