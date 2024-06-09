По словам диетологов, существует индивидуальная непереносимость. У людей довольно часто бывает аллергия на яйца.
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Кому нельзя есть яйца
Кроме аллергиков, яйца нельзя употреблять тем, у кого сильно повышен холестерин. Ведь там содержится холестерин, компенсированный лецитином. На здорового человека яйца негативно не будут влиять, потому что лецитин не дает оседать холестерину на стенках сосудов. Однако больным следует быть осторожными.
Также сосуды поражены у больных диабетом, поэтому им тоже стоит ограничить потребление яиц. Кроме этого, яйца могут быть вредны для тех, кто:
- страдает панкреатитом и кислотным рефлюксом
- желчнокаменной болезнью.
Если вы имеете кислотный рефлюкс, употребляйте яйца не позднее чем за 3 часа до сна. Это связано с тем, что в горизонтальном положении риск выброса кислоты в пищевод увеличивается.
Стоит также заметить, что детям нельзя давать яйца до года, а после года не более четверти желтка.
Яйца можно есть не всем / Фото Unsplash
Фаршированные яйца "Мимоза"
Если вы не входите в категорию тех, кому нельзя есть яйца, попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.
- Время: 20 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Отварите яйца вкрутую, остудите и почистите. Разрежьте горизонтально пополам. Выньте желтки и переложите в отдельную миску.
- Сделайте майонез для начинки: смешайте яичный желток, горчицу, уксус, оба вида масла, соль и хорошо взбейте венчиком.
- Добавьте к желткам тунец, предварительно слив жидкость. Разомните ингредиенты вилкой и смешайте с майонезом.
- Измельчите шнитт-лук. Выложите начинку в яичные половинки и украсьте луком. По желанию посыпьте солью и молотым перцем.