Спровоцирует образование камней в почках и диарею: кому категорически нельзя есть клубнику
Начался сезон клубники, которую, пожалуй, любят все. Однако не всем можно ее есть.
В частности, она может вызвать диарею или даже камни в почках, сообщает 24 Канал. Кому клубника может навредить, читайте дальше.
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Кому нельзя есть клубнику
Будьте осторожны с клубникой, если у вас есть аллергия. Ведь тогда у вас могут возникнуть покраснение кожи, зуд, тошнота, диарея, боль в животе, покалывание во рту и даже отек гортани.
Для детей, беременных и мам, которые кормят, употребление ягоды также опасно из-за возможных аллергических проявлений. У них могут возникнуть насморк, покраснение глаз и слезоточивость, а также отек горла.
Ряду людей надо воздержаться от употребления клубники / Фото Unsplash
Откажитесь от употребления клубники, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом – гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки и тому подобное. Дело в том, что в клубнике есть щавелевая и салициловая кислота, что может раздражать слизистую.
Чрезмерное употребление продуктов со щавелевой кислотой может привести к образованию камней в почках. Кроме того, врачи не советуют есть клубнику на голодный желудок или сразу после основного приема пищи, чтобы избежать проблем с пищеварительной системой.Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.
Если вы не попадаете в список тех, кому нельзя есть клубнику, воспользуйтесь этим рецептом от суперфиналистки "МастерШеф" Ольги Рябенко. Такой завтрак понравится едва ли не всем.
Завтрак с йогуртом и клубникой
- Время: 30 минут
- Порции: 2
– 200 граммов клубники;
– 25 граммов чиа;
– 140 граммов греческого йогурта;
– 25 миллилитров меда или сиропа агавы.
Приготовление:
- Клубнику хорошо помойте и разомните вилкой.
- Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. Оставьте на 20 минут или на ночь.
- Перед подачей украсьте нарезанной клубникой или листочками мяты.
Смотрите, как приготовить такой завтрак: видео