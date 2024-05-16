Спровоцирует образование камней в почках и диарею: кому категорически нельзя есть клубнику

В частности, она может вызвать диарею или даже камни в почках, сообщает 24 Канал. Кому клубника может навредить, читайте дальше.

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Кому нельзя есть клубнику

Будьте осторожны с клубникой, если у вас есть аллергия. Ведь тогда у вас могут возникнуть покраснение кожи, зуд, тошнота, диарея, боль в животе, покалывание во рту и даже отек гортани.

Для детей, беременных и мам, которые кормят, употребление ягоды также опасно из-за возможных аллергических проявлений. У них могут возникнуть насморк, покраснение глаз и слезоточивость, а также отек горла.



Ряду людей надо воздержаться от употребления клубники / Фото Unsplash

Откажитесь от употребления клубники, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом – гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки и тому подобное. Дело в том, что в клубнике есть щавелевая и салициловая кислота, что может раздражать слизистую.

Чрезмерное употребление продуктов со щавелевой кислотой может привести к образованию камней в почках. Кроме того, врачи не советуют есть клубнику на голодный желудок или сразу после основного приема пищи, чтобы избежать проблем с пищеварительной системой.

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Если вы не попадаете в список тех, кому нельзя есть клубнику, воспользуйтесь этим рецептом от суперфиналистки "МастерШеф" Ольги Рябенко. Такой завтрак понравится едва ли не всем.

Завтрак с йогуртом и клубникой

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов клубники;

– 25 граммов чиа;

– 140 граммов греческого йогурта;

– 25 миллилитров меда или сиропа агавы.

Приготовление:

Клубнику хорошо помойте и разомните вилкой. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. Оставьте на 20 минут или на ночь. Перед подачей украсьте нарезанной клубникой или листочками мяты.

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