Спровоцирует образование камней в почках и диарею: кому категорически нельзя есть клубнику

В частности, она может вызвать диарею или даже камни в почках, сообщает 24 Канал. Кому клубника может навредить, читайте дальше.
Стоит попробовать На аромат прибегут соседи: готовим фантастический итальянский пирог с клубникой
Кому нельзя есть клубнику
Будьте осторожны с клубникой, если у вас есть аллергия. Ведь тогда у вас могут возникнуть покраснение кожи, зуд, тошнота, диарея, боль в животе, покалывание во рту и даже отек гортани.
Для детей, беременных и мам, которые кормят, употребление ягоды также опасно из-за возможных аллергических проявлений. У них могут возникнуть насморк, покраснение глаз и слезоточивость, а также отек горла.
Ряду людей надо воздержаться от употребления клубники / Фото Unsplash
Откажитесь от употребления клубники, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом – гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки и тому подобное. Дело в том, что в клубнике есть щавелевая и салициловая кислота, что может раздражать слизистую.
Чрезмерное употребление продуктов со щавелевой кислотой может привести к образованию камней в почках. Кроме того, врачи не советуют есть клубнику на голодный желудок или сразу после основного приема пищи, чтобы избежать проблем с пищеварительной системой.
Если вы не попадаете в список тех, кому нельзя есть клубнику, воспользуйтесь этим рецептом от суперфиналистки "МастерШеф" Ольги Рябенко. Такой завтрак понравится едва ли не всем.
Завтрак с йогуртом и клубникой
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Клубнику хорошо помойте и разомните вилкой.
- Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. Оставьте на 20 минут или на ночь.
- Перед подачей украсьте нарезанной клубникой или листочками мяты.
Смотрите, как приготовить такой завтрак: видео