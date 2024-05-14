Маскарпоне придаст выпечке еще больше нежности. Обязательно сохраните этот рецепт.
Будет вкусно Сезон официально начался: рецепт фантастического клубничного лимонада
Итальянский пирог с клубникой
- Время: 55 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Взбейте миксером яйца, сахар и ванильный сахар до побеления.
- Налейте масло и молоко и снова взбейте до однородности.
- Насыпьте муку, разрыхлитель и перемешайте миксером. Затем еще немного вымешайте лопаткой.
- Форму для выпекания застелите пергаментом и вылейте в нее тесто.
- В глубокую тарелку выложите маскарпоне, добавьте яйцо, сахарную пудру и взбейте миксером до пышной, однородной массы.
- Переложите массу в кондитерский мешочек и выложите на тесто красивым узором.
- Клубнику промойте и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите их на пирог.
- Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 минут. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.