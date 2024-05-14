Маскарпоне придаст выпечке еще больше нежности. Обязательно сохраните этот рецепт.

Будет вкусно Сезон официально начался: рецепт фантастического клубничного лимонада

Итальянский пирог с клубникой

  • Время: 55 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Взбейте миксером яйца, сахар и ванильный сахар до побеления.
  2. Налейте масло и молоко и снова взбейте до однородности.
  3. Насыпьте муку, разрыхлитель и перемешайте миксером. Затем еще немного вымешайте лопаткой.
  4. Форму для выпекания застелите пергаментом и вылейте в нее тесто.
  5. В глубокую тарелку выложите маскарпоне, добавьте яйцо, сахарную пудру и взбейте миксером до пышной, однородной массы.
  6. Переложите массу в кондитерский мешочек и выложите на тесто красивым узором.
  7. Клубнику промойте и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите их на пирог.
  8. Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 минут. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.