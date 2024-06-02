Стоит знать, чтобы себе не навредить: кому нельзя есть молодой картофель
Уже начался сезон молодого картофеля, поэтому многим очень хочется его приготовить. Однако, к сожалению, он полезен не для всех.
В молодом картофеле есть много полезных веществ, информирует Вкусно 24. Однако в нем могут быть и вредные.
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Кому нельзя есть молодой картофель
В молодом картофеле может быть много нитратов, ведь его выращивают в ускоренном темпе, чтобы успеть в сезон. Больше всего их содержится в кожуре картофеля.
В то же время именно кожура содержит максимальное количество полезных веществ. Поэтому ее можно не соскабливать, если вы уверены в производителе или вырастили овощ сами.
Купленный на рынке картофель лучше замочить в холодной воде на 30 минут. Это уменьшит количество вредных веществ на четверть. Не рекомендуется злоупотреблять молодым картофелем:
- больным с серьезными формами диабета,
- детям,
- беременным и женщинам, кормящим грудью.
Картофель с укропом и салатом
Если вы не входите в категорию тех, кому нельзя употреблять молодой картофель, воспользуйтесь этим простым пошаговый рецептом. Такая картошечка вам точно понравится.
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– соль, масло, чеснок, укроп, лавровый лист по вкусу.
Салат:
– 4 помидора;
– половина пучка базилика;
– соевый соус, подсолнечное масло по вкусу.
Приготовление:
- Картофель хорошо промойте, выложите в кастрюлю с подсоленной водой и поставьте на огонь.
- Укроп и базилик помойте, оборвите листья, а стебли добавьте к картофелю.
- Сливочное масло растопите, добавьте соль, нарезанный укроп и измельченный чеснок. Перемешайте и отставьте до готовности картофеля.
- После того, как картофель прокипел 5 минут, готовьте еще 10 – 15 минут. За несколько минут до завершения приготовления добавьте лавровые листья.
- Слейте с картофеля воду, влейте туда масло и перемешайте, струсив кастрюлю. Ни в коем случае не надо это делать ложкой.
- Для салата нарежьте базилик, добавьте в подсолнечное масло и оставьте на несколько минут. Добавьте соль или соевый соус. Помидоры нарежьте и соедините с заправкой.