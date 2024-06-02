В молодом картофеле есть много полезных веществ, информирует Вкусно 24. Однако в нем могут быть и вредные.

Стоит попробовать Это надо знать всем: чем полезна клубника – факты, которые вас удивят

Кому нельзя есть молодой картофель

В молодом картофеле может быть много нитратов, ведь его выращивают в ускоренном темпе, чтобы успеть в сезон. Больше всего их содержится в кожуре картофеля.

В то же время именно кожура содержит максимальное количество полезных веществ. Поэтому ее можно не соскабливать, если вы уверены в производителе или вырастили овощ сами.

Купленный на рынке картофель лучше замочить в холодной воде на 30 минут. Это уменьшит количество вредных веществ на четверть. Не рекомендуется злоупотреблять молодым картофелем:

больным с серьезными формами диабета,

детям,

беременным и женщинам, кормящим грудью.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.

Картофель с укропом и салатом

Если вы не входите в категорию тех, кому нельзя употреблять молодой картофель, воспользуйтесь этим простым пошаговый рецептом. Такая картошечка вам точно понравится.

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– соль, масло, чеснок, укроп, лавровый лист по вкусу.

Салат:

– 4 помидора;

– половина пучка базилика;

– соевый соус, подсолнечное масло по вкусу.

Приготовление: