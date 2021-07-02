Цветы кондитера Александрии Мюррей выглядят так, будто только что их собрали в саду, хотя на самом деле они изготовлены из сахарной пудры и марципана. Каждое съедобное украшение изготовлено вручную и имитирует цвет, форму и текстуру настоящего растения.

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Страсть трансформировалась в собственное дело

Мастерица по лепке невероятно реалистичных сахарных цветов познакомилась с этим искусством, когда ей было 19 лет. Будучи заколдованной их формами, Александрия решила научиться их делать. Поэтому выискивая необходимые источники в интернете, она придирчиво следовала всем советам и следовала инструкциям.

Я могла делать их каждый день и никогда не скучать, потому что всегда есть больше деталей, которые можно было бы добавить или создать новый цветок,

– вспоминает кондитер.

Совсем скоро Александрия поняла, что сахарные цветы стали ее страстью, которую нужно развивать. Окончив кулинарные курсы в Париже, она прошла стажировку в Колледже кондитерских искусств Бонни Гордона в Торонто. Там она получила необходимые знания и навыки, чтобы начать собственное дело с тортами.

Сегодня Александрия учит других создавать свои знаменитые сахарные цветы, проводя кулинарные мастер-классы.

Изготовление сахарных цветов

Для изготовления реалистичных цветов Мюррей использует сахарную пудру и съедобную резиновую пасту.

Для дополнительной устойчивости ее рецепт также включает порошок безе и желатин.

Кулинарная художница вручную изготавливает каждый лепесток, придавая им желаемую форму и текстуру.

Над создание одного цветка женщина работает по меньшей мере 2 дня и даже целую неделю, если растение имеет сложные элементы.

Чтобы достичь мягких реалистичных оттенков, Александрия опыляет лепестки съедобным пигментом, придерживаясь определенного времени высыхания и последовательности нанесения различных цветов.

Каждый бархатный лепесток невероятно тонкий и на нем видны даже жилки и хребты.

Кондитер признается, что может создать любой цветок, хотя больше всего ее увлекают более экзотические растения.

Для таких цветов я вручную вырезаю лепестки, поскольку еще никто не создал инструменты для их изготовления. Импровизируя, я делаю собственные. Мне нравится делать цветок, который бросает мне вызов,

– говорит Мюррей.

Она добавляет, что все ее работы абсолютно безопасны для потребления, но также их можно сохранить, как памятку. И если сахарным цветам создать правильные условия, то они могут оставаться целыми достаточно долгий промежуток времени.