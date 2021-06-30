Видимо, нет людей которые бы не любили полакомиться круассанами. Но знаете ли вы их историю?

Возможно я вас удивлю, но нежные и хрустящие круассаны, главный гастрономический символ Франции, на самом деле не французское лакомство,

– прокомментировала Лиза Глинская.

История круассанов

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В переводе с французского круассан – это полумесяц. Но булочка в форме полумесяца появилась в XVII веке не во Франции, а в Австрии.



Круассан / Фото Кукері

Первый круассан испекли в Вене, в 1683 году для особого события – победы над турецким войском.

По легенде венские пекари работали ночью и услышали, как турки готовят подкопы под городские стены. Пекари предупредили стражей, а турецкое войско было разоблачено и убежало. Чтобы отпраздновать это событие, кондитер Петер Вандлер испек булочки в форме исламского полумесяца.

Впоследствии в Вене появилась кондитерская, где подавали круассаны с черным кофе по-турецки.

Во Франции история круассанов началась в XVIII-XIX веках. Существует две версии первых круассанов.

Согласно первой, известные булочки в Париж привезла молодая жена короля Людовика XVI в 1770 годах – Мария-Антуанетта, ведь она была австрийкой.

Вторая история утверждает, что круассаны появились во Франции впервые в 1839 году. Когда в Париже открылась кондитерская Boulangerie Viennoise ("Венская выпечка"), владельцем которой был австриец Август Цанг.

В 20-е годы XX века парижские пекари научились выпекать рогалики из дрожжевого слоеного теста с добавлением сливочного масла. Эту технологию используют и сейчас, а круассаны стали символом Франции.

Разновидности круассанов

Классический круассан готовят без начинки, но есть варианты с ними.

Самыми популярными начинками для круассанов являются:

ветчина и сыр;

шоколад;

заварной крем

фрукты;

овощи.

Вы конечно можете приготовить круассаны собственноручно дома, но существует много нюансов, которые могут испортить выпечку. Технология приготовления сложная, ведь на процесс правильного теста влияет много факторов: правильное тесто, качество ингредиентов, температура в помещении и ваша духовка.



Круассан / Фото Кордон

Чтобы попробовать действительно вкусный круассан нужно обладать секретным рецептом выпечки или посетить Париж или Вену.