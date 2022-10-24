Мультиовощной салат может стать хорошим дополнением к обеденному столу в любое время года, но больше всего его актуальность приходится на зиму. Эта закуска подходит к мясным, рыбным и даже вегетарианским блюдам. Готовить блюдо просто, нужно только соблюдать правильные пропорции.

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Рецепт овощного салата на зиму

Время: 3 часа

Порций: 4

Закрутка, которая всегда уместна / Фото Moje Gotowanie

Ингредиенты:

  • 2 килограмма белокочанной капусты;
  • 2 килограмма цукини;
  • 2 лука-порей;
  • 3 небольшие пучки петрушки;
  • 4 моркови;
  • 2 красных перца;
  • 40 грамм соли;
  • 10 перцев;
  • 250 миллилитров масла;
  • 200 миллилитров уксуса;
  • сахар.

Приготовление:

  1. Все овощи моем. Морковь, петрушку и цукини натираем на грубой терке.
  2. Капусту мелко шинкуем. Лук-порей режем тонкими полукольцами, а перец – мелкой соломкой.
  3. В кастрюле кипятим уксус с сахаром и солью, затем даем рассолу остыть.
  4. Тщательно перемешиваем овощи, затем добавляем в них рассол и масло. Еще раз хорошо перемешиваем.
  5. Раскладываем салат в ошпаренные банки, зарываем и пастеризуем 15 минут. Сохраняем банки в темном прохладном месте.