Мультиовощной салат может стать хорошим дополнением к обеденному столу в любое время года, но больше всего его актуальность приходится на зиму. Эта закуска подходит к мясным, рыбным и даже вегетарианским блюдам. Готовить блюдо просто, нужно только соблюдать правильные пропорции.

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Рецепт овощного салата на зиму

Время: 3 часа

Порций: 4

Закрутка, которая всегда уместна / Фото Moje Gotowanie

Ингредиенты:

2 килограмма белокочанной капусты;

2 килограмма цукини;

2 лука-порей;

3 небольшие пучки петрушки;

4 моркови;

2 красных перца;

40 грамм соли;

10 перцев;

250 миллилитров масла;

200 миллилитров уксуса;

сахар.

Приготовление: