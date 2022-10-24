Мультиовочевий салат може стати гарним додатком до обіднього столу у будь-яку пору року, але найбільше його актуальність припадає на зиму. Ця закуска пасує до м'ясних, рибних та навіть вегетаріанських страв. Готувати страву просто, потрібно лише дотримуватися правильних пропорцій.

Читайте також Яловичина vs телятина: яке м'ясо обрати

Рецепт овочевого салату на зиму

Час: 3 години

Порцій: 4

Закрутка, яка завжди доречна / Фото Moje Gotowanie

Інгредієнти:

2 кілограми білокачанної капусти;

2 кілограми цукіні;

2 цибулі-порей;

3 невеликі пучки петрушки;

4 моркви;

2 червоних перці;

40 грамів солі;

10 перців;

250 мілілітрів олії;

200 мілілітрів оцту;

цукор.

Приготування: