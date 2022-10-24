Микс, который будет смаковать всем: заготавливаем на зиму мультиовощной салат

20:03

Зимние закрутки – это то, что позволяет насладиться плодами своего труда и может подстраховать в трудные времена. Часто мы заготавливаем все овощи отдельно, но стоит обратить внимание на вкусные салаты, которые станут отличным дополнением к любому блюду.