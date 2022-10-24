Микс, который будет смаковать всем: заготавливаем на зиму мультиовощной салат
24 октября 2022 , 20:03Читати новину українською
Источник:Moje Gotowanie
Зимние закрутки – это то, что позволяет насладиться плодами своего труда и может подстраховать в трудные времена. Часто мы заготавливаем все овощи отдельно, но стоит обратить внимание на вкусные салаты, которые станут отличным дополнением к любому блюду.
Мультиовощной салат может стать хорошим дополнением к обеденному столу в любое время года, но больше всего его актуальность приходится на зиму. Эта закуска подходит к мясным, рыбным и даже вегетарианским блюдам. Готовить блюдо просто, нужно только соблюдать правильные пропорции.
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Рецепт овощного салата на зиму
Время: 3 часа
Порций: 4
Закрутка, которая всегда уместна / Фото Moje Gotowanie
Ингредиенты:
- 2 килограмма белокочанной капусты;
- 2 килограмма цукини;
- 2 лука-порей;
- 3 небольшие пучки петрушки;
- 4 моркови;
- 2 красных перца;
- 40 грамм соли;
- 10 перцев;
- 250 миллилитров масла;
- 200 миллилитров уксуса;
- сахар.
Приготовление:
- Все овощи моем. Морковь, петрушку и цукини натираем на грубой терке.
- Капусту мелко шинкуем. Лук-порей режем тонкими полукольцами, а перец – мелкой соломкой.
- В кастрюле кипятим уксус с сахаром и солью, затем даем рассолу остыть.
- Тщательно перемешиваем овощи, затем добавляем в них рассол и масло. Еще раз хорошо перемешиваем.
- Раскладываем салат в ошпаренные банки, зарываем и пастеризуем 15 минут. Сохраняем банки в темном прохладном месте.