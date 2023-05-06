Три любимых блюда королевской семьи – рецепты Даррена Макгрейди
6 мая 2023, 09:42Читати новину українською
Источник:Лейди точка
Ко Дню коронации Короля Чарльза III мы подготовили интересный сборник рецептов, специально разработанных для монаршей семьи Дарреном Макгрейди.
Если вы думаете, что в монаршей семье Великобритании едят только изысканную пищу, как лобстеры, икра или трюфели – нет. Любимым блюдом с детства у принцев Уильяма и Гарри есть макароны с сыром, а Меган Маркл с ума сходит от запеченного сладкого картофеля.
Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курятины на любой вкус
Королевского паштета из рыбы для Елизаветы II
- Время: 45 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Нарезаем филе копченого лосося без кожуры на кусочки. Подготовьте масло, творог, томатную пасту и лимонный сок. Нарезаем немного вымытого и высушенного укропа.
- Выкладываем в миску кусочки лосося, добавляем сливочное масло, мягкий творог, сок лимона, укроп, соль и перец. Взбиваем смесь в пюре с помощью блендера или миксера. Закрываем миску с паштетом пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 30 минут.
- Для подачи раскладываем по тарелкам листья салата и выкладываем сверху порции паштета. Подаем с тостами.
Приятного аппетита!
Макароны с сыром и жареной курицей для сыновей принцессы Дианы
- Время: 80 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 220 градусов.
- Посыпаем курицу солью и выкладываем на решетку или противень. Запекаем в духовке 30 – 45 минут, пока кожура не станет золотистой и хрустящей, а мясо не приготовится.
Макароны с сыром / Фото mama gourmeat
- В большой сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем муку. Вливаем сливки и молоко, готовим на слабом огне, пока соус не загустеет.
- Добавляем пармезан и чедер. Приправляем солью и перцем. Добавляем отваренные в состояние аль-денте макароны, перемешиваем.
- Выкладываем соус с макаронами в форму для запекания, посыпаем чедером и запекаем около 20 минут.
Приятного аппетита!
Сладкий картофель в глазури для Меган Маркл
- Время: 35 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Нарезаем картофель кусочками и смазываем смесью растительного масла, лимонного и кленового сока.
- Перемешиваем, затем посыпаем острым каенским перцем и солью.
- Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем 15 минут при температуре 220 градусов.
- Перемешиваем сладкий картофель, добавляем тыквенные семена и возвращаем в духовку еще на 15 минут.
Приятного аппетита!