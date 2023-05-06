Если вы думаете, что в монаршей семье Великобритании едят только изысканную пищу, как лобстеры, икра или трюфели – нет. Любимым блюдом с детства у принцев Уильяма и Гарри есть макароны с сыром, а Меган Маркл с ума сходит от запеченного сладкого картофеля.

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Королевского паштета из рыбы для Елизаветы II

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 125 граммов копченого лосося;

– 60 граммов сливочного масла;

– 60 граммов мягкого крем-сыра;

– 1,5 столовой ложки лимонного сока;

– 1 столовая ложка томатного пюре;

– укроп;

– соль;

– черный молотый перец.

Для подачи:

– свежий салат;

– тостовый хлеб.

Приготовление:

Нарезаем филе копченого лосося без кожуры на кусочки. Подготовьте масло, творог, томатную пасту и лимонный сок. Нарезаем немного вымытого и высушенного укропа.

Выкладываем в миску кусочки лосося, добавляем сливочное масло, мягкий творог, сок лимона, укроп, соль и перец. Взбиваем смесь в пюре с помощью блендера или миксера. Закрываем миску с паштетом пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 30 минут.

Для подачи раскладываем по тарелкам листья салата и выкладываем сверху порции паштета. Подаем с тостами.

Приятного аппетита!

Макароны с сыром и жареной курицей для сыновей принцессы Дианы

Время: 80 минут

80 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 стакан макарон;

– 1 стакан сыра чедер (плюс 1/2 стакана для посыпки);

– 1/2 стакана сыра пармезан;

– 1/2 сыра моцарелла (необязательно);

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 2 столовые ложки муки;

– 3/4 стакана молока;

– 3/4 стакана жирных сливок;

– соль и черный молотый перец.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 220 градусов.

Посыпаем курицу солью и выкладываем на решетку или противень. Запекаем в духовке 30 – 45 минут, пока кожура не станет золотистой и хрустящей, а мясо не приготовится.



Макароны с сыром / Фото mama gourmeat

В большой сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем муку. Вливаем сливки и молоко, готовим на слабом огне, пока соус не загустеет.

Добавляем пармезан и чедер. Приправляем солью и перцем. Добавляем отваренные в состояние аль-денте макароны, перемешиваем.

Выкладываем соус с макаронами в форму для запекания, посыпаем чедером и запекаем около 20 минут.

Приятного аппетита!

Сладкий картофель в глазури для Меган Маркл

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 средних батата;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– сок половины лимона;

– 1 столовая ложка кленового сиропа;

– половина чайной ложки каенского перца;

– горсть тыквенных семян;

– соль.

Приготовление:

Нарезаем картофель кусочками и смазываем смесью растительного масла, лимонного и кленового сока.

Перемешиваем, затем посыпаем острым каенским перцем и солью.



Батат / Фото The spruce eat

Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем 15 минут при температуре 220 градусов.

Перемешиваем сладкий картофель, добавляем тыквенные семена и возвращаем в духовку еще на 15 минут.

Приятного аппетита!