Королевские сладости: невестка Елизаветы II поделилась рецептом чрезвычайного десерта

Герцогиня Корнуольская на своей странице в инстаграм поделилась рецептом бисквитного пирога, названного в честь королевы Виктории. Нежный бисквит является традиционным десертом Великобритании. Невестка королевы раскрыла секреты, благодаря которым этот пирог получается особенно вкусным.

Камилла, герцогиня Корнуольская, является второй женой наследника английского престола принца Чарльза. У 2019 году она стала соорганизатором инициативы "Поэзия вместе". Яркое событие объединяет школьников и пожилых людей для выполнения стихов, которые они выучили наизусть.

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Это замечательное событие, которое позволяет одиноким людям не чувствовать себя брошенными. После чтения стихов участники события устраивают традиционное английское чаепитие с закусками и сладостями. Именно к такому случаю жена принца поделилась особенным бисквитом Виктория.

Камилла вместе с Кейт Миддлтон и королевой Елизаветой / Фото Сlarencehouse

Торт назван в честь прапрапрапрабабушки принца Чарльза королевы Виктории. Оригинальный рецепт звучит "Victoria Sponge Cake", однако Камила внесла в него свои изменения. Она раскрыла секрет, что "любит шоколад" и иногда использует начинку на основе ореховой пасты.

Рецепт бисквита Виктория от герцогини Корнуольской

Время: 1 час

Порций: 4

Ингредиенты

Для бисквита:

110 грамм просеянной муки с разрыхлителем;

1 чайная ложка пекарского порошка;

110 грамм сливочного масла;

110 грамм сахарной пудры;

2 больших яйца;

2-3 капли экстракта ванили.

Для начинки:

лимонный курд, джем, ореховая паста с какао или взбитые сливки.

Приготовление: