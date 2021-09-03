Камилла, герцогиня Корнуольская, является второй женой наследника английского престола принца Чарльза. У 2019 году она стала соорганизатором инициативы "Поэзия вместе". Яркое событие объединяет школьников и пожилых людей для выполнения стихов, которые они выучили наизусть.

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Это замечательное событие, которое позволяет одиноким людям не чувствовать себя брошенными. После чтения стихов участники события устраивают традиционное английское чаепитие с закусками и сладостями. Именно к такому случаю жена принца поделилась особенным бисквитом Виктория.

Камилла вместе с Кейт Миддлтон и королевой Елизаветой / Фото Сlarencehouse

Торт назван в честь прапрапрапрабабушки принца Чарльза королевы Виктории. Оригинальный рецепт звучит "Victoria Sponge Cake", однако Камила внесла в него свои изменения. Она раскрыла секрет, что "любит шоколад" и иногда использует начинку на основе ореховой пасты.

Рецепт бисквита Виктория от герцогини Корнуольской

Время: 1 час

Порций: 4

Ингредиенты

Для бисквита:

110 грамм просеянной муки с разрыхлителем;

1 чайная ложка пекарского порошка;

110 грамм сливочного масла;

110 грамм сахарной пудры;

2 больших яйца;

2-3 капли экстракта ванили.

Для начинки:

лимонный курд, джем, ореховая паста с какао или взбитые сливки.

Приготовление: