Камилла, герцогиня Корнуольская, является второй женой наследника английского престола принца Чарльза. У 2019 году она стала соорганизатором инициативы "Поэзия вместе". Яркое событие объединяет школьников и пожилых людей для выполнения стихов, которые они выучили наизусть.

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Это замечательное событие, которое позволяет одиноким людям не чувствовать себя брошенными. После чтения стихов участники события устраивают традиционное английское чаепитие с закусками и сладостями. Именно к такому случаю жена принца поделилась особенным бисквитом Виктория.
Камилла вместе с Кейт Миддлтон и королевой Елизаветой / Фото Сlarencehouse

Торт назван в честь прапрапрапрабабушки принца Чарльза королевы Виктории. Оригинальный рецепт звучит "Victoria Sponge Cake", однако Камила внесла в него свои изменения. Она раскрыла секрет, что "любит шоколад" и иногда использует начинку на основе ореховой пасты.

Рецепт бисквита Виктория от герцогини Корнуольской

Время: 1 час
Порций: 4

Ингредиенты

Для бисквита:

  • 110 грамм просеянной муки с разрыхлителем;
  • 1 чайная ложка пекарского порошка;
  • 110 грамм сливочного масла;
  • 110 грамм сахарной пудры;
  • 2 больших яйца;
  • 2-3 капли экстракта ванили.

Для начинки:

  • лимонный курд, джем, ореховая паста с какао или взбитые сливки.

Приготовление:

  1. Просеять муку и пекарский порошок и соединить их в большой миске. Сито лучше держать высоко, чтобы мука набрала кислорода.
  2. К муке добавить мягкое сливочное масло и сахарную пудру.
  3. Тесто хорошо взбить до однородного состояния.
  4. Смазать две формы для бисквита и разместить в них поровну тесто.
  5. Поместить бисквит выпекаться в ранее разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.
  6. Когда бисквит будет готов, стоит оставить лепешки на 30 секунд в формах, и только тогда перевернуть на решетку.
  7. После остывания смазать один из бисквитов выбранной начинкой и накрыть другим коржом.