Камилла, герцогиня Корнуольская, является второй женой наследника английского престола принца Чарльза. У 2019 году она стала соорганизатором инициативы "Поэзия вместе". Яркое событие объединяет школьников и пожилых людей для выполнения стихов, которые они выучили наизусть.
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Это замечательное событие, которое позволяет одиноким людям не чувствовать себя брошенными. После чтения стихов участники события устраивают традиционное английское чаепитие с закусками и сладостями. Именно к такому случаю жена принца поделилась особенным бисквитом Виктория.
Камилла вместе с Кейт Миддлтон и королевой Елизаветой / Фото Сlarencehouse
Торт назван в честь прапрапрапрабабушки принца Чарльза королевы Виктории. Оригинальный рецепт звучит "Victoria Sponge Cake", однако Камила внесла в него свои изменения. Она раскрыла секрет, что "любит шоколад" и иногда использует начинку на основе ореховой пасты.
Рецепт бисквита Виктория от герцогини Корнуольской
Время: 1 час
Порций: 4
Ингредиенты
Для бисквита:
- 110 грамм просеянной муки с разрыхлителем;
- 1 чайная ложка пекарского порошка;
- 110 грамм сливочного масла;
- 110 грамм сахарной пудры;
- 2 больших яйца;
- 2-3 капли экстракта ванили.
Для начинки:
- лимонный курд, джем, ореховая паста с какао или взбитые сливки.
Приготовление:
- Просеять муку и пекарский порошок и соединить их в большой миске. Сито лучше держать высоко, чтобы мука набрала кислорода.
- К муке добавить мягкое сливочное масло и сахарную пудру.
- Тесто хорошо взбить до однородного состояния.
- Смазать две формы для бисквита и разместить в них поровну тесто.
- Поместить бисквит выпекаться в ранее разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.
- Когда бисквит будет готов, стоит оставить лепешки на 30 секунд в формах, и только тогда перевернуть на решетку.
- После остывания смазать один из бисквитов выбранной начинкой и накрыть другим коржом.