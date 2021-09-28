Королевский быт: чем Кейт Миддлтон кормит дома свою семью

Королевский быт часто представляется с изысканными деликатесами, невероятным количеством прислуги и щедрыми роскошными пирами. Однако как только выпадает такая возможность, герцог и герцогиня Кембриджские выбирают домашний уют, а не роскошные приемы .

Обычно королевская семья наслаждается своим исключительным положением и имеет в своем штате прислугу и возможность пробовать любые блюда. Однако из-за большой публичности и интенсивности Кейт Миддлтон предпочитает уютные семейные обеды, а не роскошные ужины на каком-нибудь пиру.

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Кейт Миддлтон любит печь торты на дни рождения. Они имеют разную тематику в соответствии с пожеланиями именинника.

Я люблю печь торты. Это стало хорошей традицией, когда я просижу до полуночи с ингредиентами для торта и глазурью, и я всегда делаю слишком много. Но мне это нравится,

– отметила Кейт в одном из интервью.

Итальянская еда

Герцогиня Кейт любит готовить итальянскую еду со своими детьми. Она вместе с ними печет домашнюю пиццу с нуля, они сами замешивают тесто и выбирают начинку.

Кейт Миддлтон любит проводить семейные вечера дома / Фото с инстаграмма @ dukeandduchessofcambridge

Суши

Принц Уильям рассказал, что они с Кейт были большими поклонниками суши во время визита в Японский дом в Лондоне, где он познакомился с известным японским шеф-поваром.

Мы с женой любим суши. Возможно, нам придется сходить сюда на обед, как только выпадет такая возможность,

– дал комментарий одном из изданий принц Уильям.

Признание герцога Кембриджского опровергает миф о том, что членам королевской семьи запрещено есть морепродукты, и показывает, что им нравится экспериментировать с блюдами со всего мира.

Пряное карри

Кейт любит острую пищу, в отличие от своего мужа принца Уильяма. Герцогиня ранее признавала, что она является сторонницей острой пищи, а карри является одним из любимых блюд.

Королевская пара обожает кулинарное разнообразие / Фото с инстаграмма @ dukeandduchessofcambridge

Чатни ее бабушки

Кейт испытала свои кулинарные способности на Уильяме, когда провела свое первое Рождество с британской королевской семьей. Кейт призналась, что решила подарить королевской семьи горшок чатни, приготовленный по рецепту ее бабушки.

Кейт – любительница пикантных блюд / Фото с инстаграмма @ dukeandduchessofcambridge