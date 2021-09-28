Зазвичай королівська сім’я насолоджується своїм виключним становищем та має у своєму штаті прислугу та можливість куштувати будь-які стравами. Проте через велику публічність та інтенсивність Кейт Міддлтон надає перевагу затишному сімейному обіду, а не розкішній вечері на якомусь бенкеті.

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Кейт Міддлтон любить пекти торти на дні народження. Вони мають різну тематику відповідно до побажань іменинника.

Я люблю пекти торти. Це стало хорошою традицією, коли я просиджу до півночі з інгредієнтами для торта і глазур'ю, і я завжди роблю занадто багато. Але мені це подобається, – зазначила Кейт в одному з інтерв’ю.

Італійська їжа

Герцогиня Кейт любить готувати італійську їжу зі своїми дітьми. Вона разом із ними пече домашню піцу з нуля, вони самі замішують тісто та обирають начинку.

Кейт Міддлтон любить проводити сімейні вечори вдома / Фото з інстаграму @ dukeandduchessofcambridge

Суші

Принц Вільям розповів, що вони з Кейт були великими шанувальниками суші під час візиту до Японського дому в Лондоні, де він познайомився з відомим японським шеф-кухарем.

Ми з дружиною любимо суші. Можливо, нам доведеться сходити сюди на обід, як тільки видасться така нагода,

– дав коментар одному із видань принц Вільям.

Зізнання герцога Кембриджського спростовує міф про те, що членам королівської родини заборонено їсти морепродукти, і показує, що їм подобається експериментувати з стравами з усього світу.

Пряне каррі

Кейт любить гостру їжу, на відміну від свого чоловіка принца Вільяма. Герцогиня раніше визнавала, що вона є прихильницею гострої їжі, а каррі є однією з улюблених страв.

Королівська пара обожнює кулінарне різноманіття / Фото з інстаграму @ dukeandduchessofcambridge

Чатні її бабусі

Кейт випробувала свої кулінарні здібності на Вільямі, коли провела своє перше Різдво з британською королівською родиною. Кейт зізналася, що вирішила подарувати королівській сім’ї горщик чатні, приготовленого за рецептом її бабусі.

Кейт – любителька пікантних страв / Фото з інстаграму @ dukeandduchessofcambridge