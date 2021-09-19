Королевский повар открывает главные секреты: любимые блюда королевы Елизаветы
Источник:Нellomagazine
Бывший повар Букингемского дворца дал эксклюзивное интервью, в котором раскрыл рацион королевы и кулинарные особенности ее питания. Какие десерты любит монархиня Великобритании и какую кухню предпочитает – читайте в материале.
Шеф-повар Даррен МакГрэйди работал в Букингемском дворце более 11 лет. Он знает все о кулинарных предпочтениях ее Величества, включая ее симпатии и антипатии.
Не пропустите Ужин за 30 минут: открытый пирог с грибами и курицей, паста в соусе болоньезе и мусака
По словам МакГрэйди монархиня – не гурманка и отдает предпочтение традиционной британской и французской кухне. Также королева обожает шоколад и десерты на его основе.
Королева – ярый шокоголик. Все, что мы разрабатывали в меню, где был шоколад, она выбирала, особенно шоколадный пирог,
– отметил Даррен.
Как любитель классической кухни для основного блюда королева выбирает дичь или курятину. Одни из любимых блюд – куриное филе с грибным соусом с виски или оленина.
Любимыми ингредиентами для Елизаветы II являются продукты с ее имений. К примеру, лосось из замка Балморал, что на берегу реки Ди.
Несмотря на путешествия по всему миру королева не является авантюристкой. Еженедельно ей присылают меню в форме кожаной красной книги, написанной на французском языке, которая содержит самые разнообразные рецепты. Иногда монархиня добавляет собственные рецепты и пожелания.
Приготовление пищи в Букингемском дворце было невероятным. Это было все, о чем я мечтал. Они имеют удивительные продукты, лучшую пищу и ингредиенты для работы,
– комментирует королевский повар.
Даррен учился в своем родном городе Ноттингеме и работал в известном на весь мир ресторане The Savoy в Лондоне. Свою заявку на работу во дворце подал после свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы. Именно тогда он решил, что мечтает работать на королевских кухнях, а уже через несколько недель он поехал на собеседование и устроился на работу.