Шеф-повар Даррен МакГрэйди работал в Букингемском дворце более 11 лет. Он знает все о кулинарных предпочтениях ее Величества, включая ее симпатии и антипатии.

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По словам МакГрэйди монархиня – не гурманка и отдает предпочтение традиционной британской и французской кухне. Также королева обожает шоколад и десерты на его основе.

Королева неприхотлива в еде / Фото Нellomagazine

Королева – ярый шокоголик. Все, что мы разрабатывали в меню, где был шоколад, она выбирала, особенно шоколадный пирог,

– отметил Даррен.

Как любитель классической кухни для основного блюда королева выбирает дичь или курятину. Одни из любимых блюд – куриное филе с грибным соусом с виски или оленина.

Рацион монарха​ / Фото Нellomagazine

Любимыми ингредиентами для Елизаветы II являются продукты с ее имений. К примеру, лосось из замка Балморал, что на берегу реки Ди.

Несмотря на путешествия по всему миру королева не является авантюристкой. Еженедельно ей присылают меню в форме кожаной красной книги, написанной на французском языке, которая содержит самые разнообразные рецепты. Иногда монархиня добавляет собственные рецепты и пожелания.

Королевский повар / Фото Нellomagazine

Приготовление пищи в Букингемском дворце было невероятным. Это было все, о чем я мечтал. Они имеют удивительные продукты, лучшую пищу и ингредиенты для работы,

– комментирует королевский повар.

Даррен учился в своем родном городе Ноттингеме и работал в известном на весь мир ресторане The Savoy в Лондоне. Свою заявку на работу во дворце подал после свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы. Именно тогда он решил, что мечтает работать на королевских кухнях, а уже через несколько недель он поехал на собеседование и устроился на работу.