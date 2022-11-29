Котлета по-киевски за час: серединка обязательно вытечет

Если вы также обожаете украинскую кухню, это блюдо должно войти в тройку самых популярных.

Котлета по-киевски – блюдо, которое получило звание визитной карточки столицы Украины. Однако, если приготовить ее неправильно, она потеряет свой шарм и превратится в мясо в панировке.

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Помните, масло должно вытекать при разрезании котлеты, не быстрее. Чтобы вы могли порадовать родных удачной котлетой по-киевски, попробуйте приготовить ее из фарша.

Рецепт котлеты по-киевски из фарша

Время: 60 минут

60 минут Порции: 10 штук

– 1 килограмм куриного фарша;– 200 граммов сливочного масла;– 1 чайная ложка соли;– щепотка черного молотого перца;– пучок укропа;– 2 – 3 зубчика чеснока.– 4 куриных яйца;– пачка панировочных сухарей;– 300 – 500 миллилитров масло для жарки.

Приготовление:

Нарезаем мелко свежий укроп, натираем чеснок. Смешиваем мягкое масло, укроп, соль, чеснок. Ладонями формируем 10 овалов из масла и кладем их в морозилку.

️К куриному фаршу добавляем соль и перец, перемешиваем.

Руки смачиваем водой и формируем котлеты по пропорции одна столовая ложка фарша равна одной котлете. Внутрь кладем масло, по желанию можно добавить еще кусочек творога. Тщательно заворачиваем в фарш и кладем их на дощечки.

Сначала котлету обваливаем в муке, затем в яйце, в сухарях, снова в яйца и снова в сухарях.

️Жарим в разогретом кипящем масле 4 – 5 минут на умеренном огне.

️Сразу подавайте к столу. Если блюдо будет подаваться на стол не сразу – подогрейте в духовке перед подачей до 10 мин при 200 градусах.

Приятного тебе аппетита!