Котлета по-київськи – страва, яка отримала звання візитівки столиці України. Проте якщо приготувати її неправильно, вона втратить свій шарм та перетвориться на м'ясо в паніровці.

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Пам'ятайте, масло повинне витікати при розрізанні котлети, не швидше. Щоб ви могли потішити рідних вдалою котлетою по-київськи, спробуйте приготувати її з фаршу.

Рецепт котлети по-київськи з фаршу

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 10 штук

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячого фаршу;

– 200 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка солі;

– дрібка чорного меленого перцю;

– пучок кропу;

– 2 – 3 зубчики часнику.

Для паніровки:

– 4 курячих яйця;

– пачка панірувальних сухарів;

– 300 – 500 мілілітрів олія для смаження.

Приготування:

️Нарізаємо дрібно свіжий кріп, натираємо часник. Змішуємо м'яке масло, кріп, сіль, часник. Долонями формуємо 10 овалів з масла і кладемо їх в морозилку.

️До курячого фаршу додаємо сіль і перець, перемішуємо.

️Руки змочуємо водою і формуємо котлети за пропорцією одна столова ложка фаршу дорівнює одній котлеті. Всередину кладемо масло, по бажанню можна додати ще шматочок сиру. Ретельно загортаємо в фарш і кладемо їх на дощечки.

Спершу котлету обвалюємо в борошні, потім в яйці, в сухарях, знову в яйця і знову в сухарях.

️Смажимо в розігрітій киплячій олії 4 – 5 хвилин на помірному вогні.

️Одразу подавайте до столу. Якщо страва буде подаватися до столу не відразу – підігрійте в духовці перед подачею до 10 хв при 200 градусах.

Смачного!