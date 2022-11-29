Котлета по-київськи – страва, яка отримала звання візитівки столиці України. Проте якщо приготувати її неправильно, вона втратить свій шарм та перетвориться на м'ясо в паніровці.
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Пам'ятайте, масло повинне витікати при розрізанні котлети, не швидше. Щоб ви могли потішити рідних вдалою котлетою по-київськи, спробуйте приготувати її з фаршу.
Рецепт котлети по-київськи з фаршу
- Час: 60 хвилин
- Порції: 10 штук
Приготування:
- ️Нарізаємо дрібно свіжий кріп, натираємо часник. Змішуємо м'яке масло, кріп, сіль, часник. Долонями формуємо 10 овалів з масла і кладемо їх в морозилку.
- ️До курячого фаршу додаємо сіль і перець, перемішуємо.
- ️Руки змочуємо водою і формуємо котлети за пропорцією одна столова ложка фаршу дорівнює одній котлеті. Всередину кладемо масло, по бажанню можна додати ще шматочок сиру. Ретельно загортаємо в фарш і кладемо їх на дощечки.
- Спершу котлету обвалюємо в борошні, потім в яйці, в сухарях, знову в яйця і знову в сухарях.
- ️Смажимо в розігрітій киплячій олії 4 – 5 хвилин на помірному вогні.
- ️Одразу подавайте до столу. Якщо страва буде подаватися до столу не відразу – підігрійте в духовці перед подачею до 10 хв при 200 градусах.
Смачного!