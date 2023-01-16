Всегда можно сделать лучше: как довести котлеты до идеала

Сочные котлеты – всегда удачный выбор, к которому подходит любой гарнир. Существует несколько секретов, которые сделают ваше блюдо просто неотразимым.

Сочные котлеты из фарша можно назвать визитной карточкой каждой хозяйки. У каждого есть свой рецепт идеального блюда, но есть простые универсальные советы, которые помогут сделать котлеты просто идеальными.

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Простые приемы улучшения котлет

На самом деле улучшить ваши котлеты очень легко, вам не нужно учить новые кулинарные приемы или покупать новые девайсы. Эти методы универсальны, поэтому вы можете подобрать те, которые лучше подойдут к вашему рецепту.

Мясное наслаждение / Фото Kudla Recipes

Первое, что следует попробовать – использовать несколько видов мяса. Этот прием срабатывает не только с бульоном, ваши котлеты тоже от этого только выиграют. Но помните: хороший фарш не может быть слишком постным, иначе ваши котлеты будут очень сухими, как бы вы ни старались сохранять их сочность.

Также не бойтесь добавлять воду, на 500 грамм фарша нужно 50 – 80 миллилитров жидкости. Вода выпарится во время жарки, а мясной сок останется на месте и заставит котлеты просто таять во рту.

Еще один совет касается добавления яиц. Попробуйте добавить только желток и хорошо перемешать фарш. Секрет котлет кроется, прежде всего, в хорошем вымешивании, а "клейкие" свойства яиц часто переоценивают.