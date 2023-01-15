У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления нежных и сочных котлет. Но иногда случается, что результат далек от наших ожиданий, и виновниками здесь некоторые ошибки, которые иногда закладывают в рецепты.

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Какие ошибки могут повредить котлетам

Довольно часто в рецепте мы видим, что в фарш нужно добавить вымоченный хлеб или панировочные сухари. Это удачный совет, но есть один нюанс – вымачивать ингредиенты нужно в молоке.

Идеальный результат / Фото Pexels

Если использовать обычную воду, то структура мяса будет разрушаться, а котлеты начнут разваливаться во время жарки. Также такой подход окажет негативное влияние на аромат мяса.

Кроме того, следует помнить, что лук перед добавлением в фарш нужно предварительно обжарить. Благодаря этому она лучше отдаст свой вкус и аромат, от чего блюдо только выиграет.

Еще одна ошибка кроется в процессе жарки. Выкладывать на сковороду много котлет сразу не стоит, ведь температура масла снизится, и мясо вберет в себя лишний жир и не будет равномерно прожарено.