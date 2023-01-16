Соковиті котлети з фаршу можна назвати візитівкою кожної господині. У кожного є свій рецепт ідеальної страви, але є прості універсальні поради, які допоможуть зробити котлети просто ідеальними.

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Прості прийоми покращення котлет

Насправді покращити ваші котлети дуже легко, вам не потрібно вчити нових кулінарних прийомів або купувати нові девайси. Ці методи універсальні, тому ви можете підібрати ті, які найкраще підійдуть до вашого рецепта.

М'ясна насолода / Фото Kudla Recipes

Перше, що варто спробувати – використати кілька видів м'яса. Цей прийом спрацьовує не лише з бульйоном, ваші котлети теж від цього тільки виграють. Але пам'ятайте: гарний фарш не може бути надто пісним, інакше ваші котлети будуть дуже сухими, як би ви не намагалися зберігати їхню соковитість.

Також не бійтеся додавати воду, на 500 грамів фаршу потрібно 50 – 80 мілілітрів рідини. Вода випарується під час смаження, а м'ясний сік залишиться на місці та змусить котлети просто танути у роті.

Ще одна порада стосується додавання яєць. Спробуйте додати лише жовток та гарно вимішати фарш. Секрет котлет криється насамперед у гарному вимішуванні, а "клейкі" властивості яєць часто переоцінюють.