Картофельные котлеты – это идеальная опция на случай, если к приходу гостей вы готовились очень тщательно, и в результате у вас осталось много вареного картофеля или пюре. Повторно выкладывать на стол вчерашнюю еду хочется не всем, а всего несколько простых манипуляций позволят насладиться свежим аппетитным блюдом, которое в случае отключения света будет не менее ярко.

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Рецепт картофельных котлет

Время: 30 минут

Порций: 3 – 4

Быстро и очень вкусно / Фото Beszamel

Ингредиенты:

1 килограмм вареного картофеля;

1 яйцо;

3 столовые ложки картофельной муки;

3 столовые ложки пшеничной муки;

соль и перец по вкусу;

укроп;

масло для жарки.

Приготовление:

Холодный картофель или пюре пропускаем через мясорубку. Добавляем муку, картофельный крахмал, яйцо, специи и измельченный укроп. Замешиваем однородное тесто и формируем котлеты. На сковороде разогреваем масло и жарим котлеты на маленьком огне до золотой корочки. Подаем к столу со сметаной, йогуртом или салатом.

Приятного аппетита!