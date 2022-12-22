Картофельные котлеты – это идеальная опция на случай, если к приходу гостей вы готовились очень тщательно, и в результате у вас осталось много вареного картофеля или пюре. Повторно выкладывать на стол вчерашнюю еду хочется не всем, а всего несколько простых манипуляций позволят насладиться свежим аппетитным блюдом, которое в случае отключения света будет не менее ярко.
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Рецепт картофельных котлет
Время: 30 минут
Порций: 3 – 4
Быстро и очень вкусно / Фото Beszamel
Ингредиенты:
- 1 килограмм вареного картофеля;
- 1 яйцо;
- 3 столовые ложки картофельной муки;
- 3 столовые ложки пшеничной муки;
- соль и перец по вкусу;
- укроп;
- масло для жарки.
Приготовление:
- Холодный картофель или пюре пропускаем через мясорубку.
- Добавляем муку, картофельный крахмал, яйцо, специи и измельченный укроп.
- Замешиваем однородное тесто и формируем котлеты.
- На сковороде разогреваем масло и жарим котлеты на маленьком огне до золотой корочки.
- Подаем к столу со сметаной, йогуртом или салатом.
Приятного аппетита!