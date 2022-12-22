Картопляні котлети – це ідеальна опція на випадок, якщо до приходу гостей ви готувалися дуже старанно, і в результаті у вас залишилося багато вареної картоплі або пюре. Повторно викладати на стіл вчорашню їжу хочеться не всім, а лише кілька простих маніпуляцій дозволять посмакувати свіжою апетитною стравою, яка у випадку відключення світла смакуватиме не менш яскраво.
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Рецепт картопляних котлет
Час: 30 хвилин
Порцій: 3 – 4
Швидко та дуже смачно / Фото Beszamel
Інгредієнти:
- 1 кілограм вареної картоплі;
- 1 яйце;
- 3 столові ложки картопляного борошна;
- 3 столові ложки пшеничного борошна;
- сіль та перець до смаку;
- кріп;
- олія для смаження.
Приготування:
- Холодну картоплю або пюре пропускаємо через м'ясорубку.
- Додаємо борошно, картопляний крохмаль, яйце, спеції та подрібнений кріп.
- Замішуємо однорідне тісто та формуємо котлети.
- На пательні розігріваємо олію або вершкове масло і смажимо котлети на маленькому вогні до золотої скоринки.
- Подаємо до столу зі сметаною, йогуртом або салатом.
Смачного!