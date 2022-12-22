Картопляні котлети – це ідеальна опція на випадок, якщо до приходу гостей ви готувалися дуже старанно, і в результаті у вас залишилося багато вареної картоплі або пюре. Повторно викладати на стіл вчорашню їжу хочеться не всім, а лише кілька простих маніпуляцій дозволять посмакувати свіжою апетитною стравою, яка у випадку відключення світла смакуватиме не менш яскраво.

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Рецепт картопляних котлет

Час: 30 хвилин

Порцій: 3 – 4

Швидко та дуже смачно / Фото Beszamel

Інгредієнти:

  • 1 кілограм вареної картоплі;
  • 1 яйце;
  • 3 столові ложки картопляного борошна;
  • 3 столові ложки пшеничного борошна;
  • сіль та перець до смаку;
  • кріп;
  • олія для смаження.

Приготування:

  1. Холодну картоплю або пюре пропускаємо через м'ясорубку.
  2. Додаємо борошно, картопляний крохмаль, яйце, спеції та подрібнений кріп.
  3. Замішуємо однорідне тісто та формуємо котлети.
  4. На пательні розігріваємо олію або вершкове масло і смажимо котлети на маленькому вогні до золотої скоринки.
  5. Подаємо до столу зі сметаною, йогуртом або салатом.

Смачного!