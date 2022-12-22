Картопляні котлети – це ідеальна опція на випадок, якщо до приходу гостей ви готувалися дуже старанно, і в результаті у вас залишилося багато вареної картоплі або пюре. Повторно викладати на стіл вчорашню їжу хочеться не всім, а лише кілька простих маніпуляцій дозволять посмакувати свіжою апетитною стравою, яка у випадку відключення світла смакуватиме не менш яскраво.

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Рецепт картопляних котлет

Час: 30 хвилин

Порцій: 3 – 4

Швидко та дуже смачно / Фото Beszamel

Інгредієнти:

1 кілограм вареної картоплі;

1 яйце;

3 столові ложки картопляного борошна;

3 столові ложки пшеничного борошна;

сіль та перець до смаку;

кріп;

олія для смаження.

Приготування:

Холодну картоплю або пюре пропускаємо через м'ясорубку. Додаємо борошно, картопляний крохмаль, яйце, спеції та подрібнений кріп . Замішуємо однорідне тісто та формуємо котлети. На пательні розігріваємо олію або вершкове масло і смажимо котлети на маленькому вогні до золотої скоринки. Подаємо до столу зі сметаною, йогуртом або салатом.

Смачного!