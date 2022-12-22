Смакуют даже холодными: готовим картофельные котлеты

22 декабря 2022, 21:31
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Источник:

Smaker

Конечно, котлеты у каждого из нас ассоциируются, прежде всего, с сочным мясом. Впрочем, не стоит сразу отбрасывать другие варианты, ведь их вкус точно заслуживает внимания.

Картофельные котлеты – это идеальная опция на случай, если к приходу гостей вы готовились очень тщательно, и в результате у вас осталось много вареного картофеля или пюре. Повторно выкладывать на стол вчерашнюю еду хочется не всем, а всего несколько простых манипуляций позволят насладиться свежим аппетитным блюдом, которое в случае отключения света будет не менее ярко.

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Рецепт картофельных котлет

Время: 30 минут

Порций: 3 – 4

Быстро и очень вкусно / Фото Beszamel

Ингредиенты:

  • 1 килограмм вареного картофеля;
  • 1 яйцо;
  • 3 столовые ложки картофельной муки;
  • 3 столовые ложки пшеничной муки;
  • соль и перец по вкусу;
  • укроп;
  • масло для жарки.

Приготовление:

  1. Холодный картофель или пюре пропускаем через мясорубку.
  2. Добавляем муку, картофельный крахмал, яйцо, специи и измельченный укроп.
  3. Замешиваем однородное тесто и формируем котлеты.
  4. На сковороде разогреваем масло и жарим котлеты на маленьком огне до золотой корочки.
  5. Подаем к столу со сметаной, йогуртом или салатом.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська