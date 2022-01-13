К этому салату нужно отдельно подготовить хрустящие брускеты или гренки, чтобы удобно было намазать его на хлебушек. По консистенции крабовый салат с плавленым сырком довольно густой.

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Рецепт крабового салата по-новому

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6 – 8


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Приготовление:

  1. Отварите куриные яйца в кипящей подсоленной воде 8 минут. Охладите их и почистите от скорлупы.

  2. В глубокой салатнице смешайте мелко натертые плавленые сырки, вареные яйца, огурец (можно нарезать мелкими кубиками) и майонез.

  3. Крабовые палочки отдельно натрите на терке или нарежьте мелкой соломкой.

  4. Сформируйте из сырковой массы шарики и запанируйте их в крабовых палочках.

  5. Выложите их на блюдо и воткните в каждый шарик шпажку или мини-вилку.

Приятного аппетита!

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