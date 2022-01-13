К этому салату нужно отдельно подготовить хрустящие брускеты или гренки, чтобы удобно было намазать его на хлебушек. По консистенции крабовый салат с плавленым сырком довольно густой.

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Рецепт крабового салата по-новому

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 6 – 8



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Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек;

– 4 – 6 отварных яиц;

– 3 плавленых сырка;

– свежий огурец;

– 3 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

Отварите куриные яйца в кипящей подсоленной воде 8 минут. Охладите их и почистите от скорлупы. В глубокой салатнице смешайте мелко натертые плавленые сырки, вареные яйца, огурец (можно нарезать мелкими кубиками) и майонез. Крабовые палочки отдельно натрите на терке или нарежьте мелкой соломкой. Сформируйте из сырковой массы шарики и запанируйте их в крабовых палочках. Выложите их на блюдо и воткните в каждый шарик шпажку или мини-вилку.

Приятного аппетита!

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