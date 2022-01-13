К этому салату нужно отдельно подготовить хрустящие брускеты или гренки, чтобы удобно было намазать его на хлебушек. По консистенции крабовый салат с плавленым сырком довольно густой.
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Рецепт крабового салата по-новому
- Время: 30 минут
- Порции: 6 – 8
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Приготовление:
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Отварите куриные яйца в кипящей подсоленной воде 8 минут. Охладите их и почистите от скорлупы.
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В глубокой салатнице смешайте мелко натертые плавленые сырки, вареные яйца, огурец (можно нарезать мелкими кубиками) и майонез.
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Крабовые палочки отдельно натрите на терке или нарежьте мелкой соломкой.
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Сформируйте из сырковой массы шарики и запанируйте их в крабовых палочках.
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Выложите их на блюдо и воткните в каждый шарик шпажку или мини-вилку.
Приятного аппетита!
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