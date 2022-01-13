До цього салату потрібно окремо підготувати хрумкі брускети або грінки, щоб зручно було намазати його на хлібець. За консистенцією крабовий салат з плавленим сирком доволі густий.

Читайте також Коли смачно всім: 3 легких рецепти ситних сніданків для себе та рідних

Рецепт крабового салату по-новому

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6 – 8



Фото Shutterstock

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 4 – 6 варених курячих яєць;

– 3 плавлених сирки;

– свіжий огірок;

– 3 столові ложки майонезу.

Приготування:

Відваріть курячі яйця у киплячій підсоленій воді 8 хвилин. Охолодіть їх та почистіть від шкарлупи.

У глибокій салатниці змішайте дрібно натерті плавлені сирочки, варені яйця, огірок (можна нарізати дрібними кубиками) та майонез.

Крабові палички окремо натріть на тертці, або наріжте дрібною соломкою.

Сформуйте з сиркової маси кульки та запаніруйте їх у крабових паличках.

Викладіть їх на таріль та встроміть в кожну порцій кульку шпажку або мінівиделку.

Смачного!

А ви знали? Все про Новорічні традиції та атрибути: