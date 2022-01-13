До цього салату потрібно окремо підготувати хрумкі брускети або грінки, щоб зручно було намазати його на хлібець. За консистенцією крабовий салат з плавленим сирком доволі густий.
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Рецепт крабового салату по-новому
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
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Приготування:
- Відваріть курячі яйця у киплячій підсоленій воді 8 хвилин. Охолодіть їх та почистіть від шкарлупи.
- У глибокій салатниці змішайте дрібно натерті плавлені сирочки, варені яйця, огірок (можна нарізати дрібними кубиками) та майонез.
- Крабові палички окремо натріть на тертці, або наріжте дрібною соломкою.
- Сформуйте з сиркової маси кульки та запаніруйте їх у крабових паличках.
- Викладіть їх на таріль та встроміть в кожну порцій кульку шпажку або мінівиделку.
Смачного!
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