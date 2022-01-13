До цього салату потрібно окремо підготувати хрумкі брускети або грінки, щоб зручно було намазати його на хлібець. За консистенцією крабовий салат з плавленим сирком доволі густий.

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Рецепт крабового салату по-новому

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 6 – 8


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Приготування:

  1. Відваріть курячі яйця у киплячій підсоленій воді 8 хвилин. Охолодіть їх та почистіть від шкарлупи.
  1. У глибокій салатниці змішайте дрібно натерті плавлені сирочки, варені яйця, огірок (можна нарізати дрібними кубиками) та майонез.
  1. Крабові палички окремо натріть на тертці, або наріжте дрібною соломкою.
  1. Сформуйте з сиркової маси кульки та запаніруйте їх у крабових паличках.
  1. Викладіть їх на таріль та встроміть в кожну порцій кульку шпажку або мінівиделку.

Смачного!

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