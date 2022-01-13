Крабовый салат по-новому: праздничный рецепт с плавленым сыром

13 января 2022 , 15:01
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Источник:

24 канал

Готовите очередное застолье? Тогда рекомендуем добавить в праздничное меню обновленную закуску – салат с крабовыми палочками и плавленым сыром. Не пожалеете!

По консистенции салат получается довольно густым. Его очень удобно намазывать на брускеты или гренки.

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Рецепт крабового салата по-новому

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6 – 8


Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек;
– 4 – 6 куриных яиц;
– 3 плавленых сырка;
– свежий огурец;
– 3 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

  1. Сварите куриные яйца в кипящей подсоленной воде (8 минут). Охладите и очистите от скорлупы.

  2. В глубокой емкости смешайте натертые на мелкой терке плавленые сырки и вареные яйца, нарезанный мелкими кубиками огурец и майонез.

  3. Крабовые палочки натрите на терке или нарежьте тонкой соломкой.

  4. Сформируйте из сырковой массы шарики и запанируйте их в измельченных крабовых палочках.

  5. Выложите шарики на блюдо и воткните в каждый шпажку или мини-вилку.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак