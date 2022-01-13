Крабовый салат по-новому: праздничный рецепт с плавленым сыром

Готовите очередное застолье? Тогда рекомендуем добавить в праздничное меню обновленную закуску – салат с крабовыми палочками и плавленым сыром. Не пожалеете!

По консистенции салат получается довольно густым. Его очень удобно намазывать на брускеты или гренки.

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Рецепт крабового салата по-новому

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 6 – 8



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– 200 граммов крабовых палочек;– 4 – 6 куриных яиц;– 3 плавленых сырка;– свежий огурец;– 3 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

Сварите куриные яйца в кипящей подсоленной воде (8 минут). Охладите и очистите от скорлупы. В глубокой емкости смешайте натертые на мелкой терке плавленые сырки и вареные яйца, нарезанный мелкими кубиками огурец и майонез. Крабовые палочки натрите на терке или нарежьте тонкой соломкой. Сформируйте из сырковой массы шарики и запанируйте их в измельченных крабовых палочках. Выложите шарики на блюдо и воткните в каждый шпажку или мини-вилку.

Приятного аппетита!

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