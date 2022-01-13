Крабовый салат по-новому: праздничный рецепт с плавленым сыром
Источник:24 канал
Готовите очередное застолье? Тогда рекомендуем добавить в праздничное меню обновленную закуску – салат с крабовыми палочками и плавленым сыром. Не пожалеете!
По консистенции салат получается довольно густым. Его очень удобно намазывать на брускеты или гренки.
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Рецепт крабового салата по-новому
- Время: 30 минут
- Порции: 6 – 8
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– 200 граммов крабовых палочек;
– 4 – 6 куриных яиц;
– 3 плавленых сырка;
– свежий огурец;
– 3 столовые ложки майонеза.
Приготовление:
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Сварите куриные яйца в кипящей подсоленной воде (8 минут). Охладите и очистите от скорлупы.
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В глубокой емкости смешайте натертые на мелкой терке плавленые сырки и вареные яйца, нарезанный мелкими кубиками огурец и майонез.
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Крабовые палочки натрите на терке или нарежьте тонкой соломкой.
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Сформируйте из сырковой массы шарики и запанируйте их в измельченных крабовых палочках.
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Выложите шарики на блюдо и воткните в каждый шпажку или мини-вилку.
Приятного аппетита!
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