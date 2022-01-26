Сливочный суп с колбаской и тортеллини: блиц-рецепт

26 января 2022 , 17:28
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Источник:

Damn delicious

Этот ароматный суп вы приготовите за каких-то полчаса. С нежными тортеллини (итальянскими пельменями), колбасой и капустой, он станет хитом вашего семейного меню!

Рецепт кремового супа с тортеллини и капустой

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2 – 4

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Фото Damn delicious

Ингредиенты:
– 1 столовая ложка оливкового масла;
​– 500 граммов итальянской колбасы;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 средняя луковица;
– 2 чайные ложки итальянской приправы;
– соль;
– свежемолотый черный перец;
– 2 столовые ложки муки;
– 4 стакана куриного бульона;
​– 1 банка томатного соуса;
​– 1 пакет охлажденных сырных тортеллини;
– ½ пучка капусты;
– ⅓ стакана жирных сливок;
– 3 столовые ложки измельченного свежего базилика.

Приготовление:

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками, листья капусты порвите руками или нарежьте.

  2. Разогрейте в сотейнике или кастрюле растительное масло и зарумяньте на нем нарезанную кубиками колбасу (3 – 5 минут). Убедитесь, что колбаса крошится в процессе приготовления. Лишний жир слейте.

  3. Добавьте измельченный чеснок, лук и приправу. Помешивайте зажарку, пока лук не станет прозрачным (2 – 3 минуты). Посолите и поперчите.

  4. Добавьте муку и обжарьте до легкой румяности (1 минуту).

  5. Понемногу влейте теплый куриный бульон и томатный соус.

  6. Доведите смесь до кипения, убавьте огонь и тушите все 10 минут.

  7. Всыпьте в суп тортеллини и готовьте их 5 – 7 минут.


Фото Damn delicious

  1. Добавьте капусту и сливки. Тщательно перемешайте блюдо и варите еще 2 – 3 минуты.

  2. Готовый суп посыпьте базиликом, накройте крышкой, а через 5 минут подавайте к столу.

Приятного аппетита! 

Автор: Богданна Рибак