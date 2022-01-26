Сливочный суп с колбаской и тортеллини: блиц-рецепт
Источник:Damn delicious
Этот ароматный суп вы приготовите за каких-то полчаса. С нежными тортеллини (итальянскими пельменями), колбасой и капустой, он станет хитом вашего семейного меню!
Рецепт кремового супа с тортеллини и капустой
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 4
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Фото Damn delicious
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 500 граммов итальянской колбасы;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 средняя луковица;
– 2 чайные ложки итальянской приправы;
– соль;
– свежемолотый черный перец;
– 2 столовые ложки муки;
– 4 стакана куриного бульона;
– 1 банка томатного соуса;
– 1 пакет охлажденных сырных тортеллини;
– ½ пучка капусты;
– ⅓ стакана жирных сливок;
– 3 столовые ложки измельченного свежего базилика.
Приготовление:
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Нарежьте лук мелкими кубиками, листья капусты порвите руками или нарежьте.
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Разогрейте в сотейнике или кастрюле растительное масло и зарумяньте на нем нарезанную кубиками колбасу (3 – 5 минут). Убедитесь, что колбаса крошится в процессе приготовления. Лишний жир слейте.
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Добавьте измельченный чеснок, лук и приправу. Помешивайте зажарку, пока лук не станет прозрачным (2 – 3 минуты). Посолите и поперчите.
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Добавьте муку и обжарьте до легкой румяности (1 минуту).
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Понемногу влейте теплый куриный бульон и томатный соус.
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Доведите смесь до кипения, убавьте огонь и тушите все 10 минут.
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Всыпьте в суп тортеллини и готовьте их 5 – 7 минут.
Фото Damn delicious
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Добавьте капусту и сливки. Тщательно перемешайте блюдо и варите еще 2 – 3 минуты.
- Готовый суп посыпьте базиликом, накройте крышкой, а через 5 минут подавайте к столу.
Приятного аппетита!