Сливочный суп с колбаской и тортеллини: блиц-рецепт

Читайте также Легкие и питательные завтраки для всей семьи: 4 простых рецепта с курочкой



Фото Damn delicious

Нарежьте лук мелкими кубиками, листья капусты порвите руками или нарежьте.

Разогрейте в сотейнике или кастрюле растительное масло и зарумяньте на нем нарезанную кубиками колбасу (3 – 5 минут). Убедитесь, что колбаса крошится в процессе приготовления. Лишний жир слейте.

Добавьте измельченный чеснок, лук и приправу. Помешивайте зажарку, пока лук не станет прозрачным (2 – 3 минуты). Посолите и поперчите.

Добавьте муку и обжарьте до легкой румяности (1 минуту).

Понемногу влейте теплый куриный бульон и томатный соус.

Доведите смесь до кипения, убавьте огонь и тушите все 10 минут.