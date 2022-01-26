Рецепт крем-супу з тортеліні та капустою

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2 – 4

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Фото Damn delicious

Приготування:

  1. Наріжте цибулю дрібними кубиками, листя капусти порвіть руками або наріжте.
  1. Розігрійте в сотейнику або каструлі олію й зарум'яньте на ній нарізану кубиками ковбасу (3 – 5 хвилин). Переконайтеся, що ковбаса кришиться в процесі приготування. Злийте зайвий жир.
  1. Додайте подрібнений часник, цибулю та італійські трави. Помішуйте засмажку, доки цибуля не стане прозорою (2 – 3 хвилини). Посоліть і поперчіть.
  1. Додайте до овочів борошно й обсмажте до легкої рум’яності (1 хвилину).
  1. Потроху влийте теплий курячий бульйон та томатний соус.
  1. Доведіть суміш до кипіння, зменште вогонь і тушкуйте все 10 хвилин.
  1. Всипте тортеліні й готуйте їх 5 – 7 хвилин.


Фото Damn delicious

  1. Додайте капусту та вершки. Ретельно перемішайте страву й варіть ще 2 – 3 хвилини.
  1. Готовий суп посипте базиліком, накрийте кришкою, а через 5 хвилин подавайте на стіл.

Смачного!