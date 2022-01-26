Рецепт кремового супа с тортеллини и капустой

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2 – 4

Читайте также Легкие и питательные завтраки для всей семьи: 4 простых рецепта с курочкой


Фото Damn delicious

Приготовление:

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками, листья капусты порвите руками или нарежьте.

  2. Разогрейте в сотейнике или кастрюле растительное масло и зарумяньте на нем нарезанную кубиками колбасу (3 – 5 минут). Убедитесь, что колбаса крошится в процессе приготовления. Лишний жир слейте.

  3. Добавьте измельченный чеснок, лук и приправу. Помешивайте зажарку, пока лук не станет прозрачным (2 – 3 минуты). Посолите и поперчите.

  4. Добавьте муку и обжарьте до легкой румяности (1 минуту).

  5. Понемногу влейте теплый куриный бульон и томатный соус.

  6. Доведите смесь до кипения, убавьте огонь и тушите все 10 минут.

  7. Всыпьте в суп тортеллини и готовьте их 5 – 7 минут.


Фото Damn delicious

  1. Добавьте капусту и сливки. Тщательно перемешайте блюдо и варите еще 2 – 3 минуты.

  2. Готовый суп посыпьте базиликом, накройте крышкой, а через 5 минут подавайте к столу.

Приятного аппетита!