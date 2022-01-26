Рецепт кремового супа с тортеллини и капустой
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 4
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Фото Damn delicious
Приготовление:
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Нарежьте лук мелкими кубиками, листья капусты порвите руками или нарежьте.
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Разогрейте в сотейнике или кастрюле растительное масло и зарумяньте на нем нарезанную кубиками колбасу (3 – 5 минут). Убедитесь, что колбаса крошится в процессе приготовления. Лишний жир слейте.
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Добавьте измельченный чеснок, лук и приправу. Помешивайте зажарку, пока лук не станет прозрачным (2 – 3 минуты). Посолите и поперчите.
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Добавьте муку и обжарьте до легкой румяности (1 минуту).
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Понемногу влейте теплый куриный бульон и томатный соус.
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Доведите смесь до кипения, убавьте огонь и тушите все 10 минут.
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Всыпьте в суп тортеллини и готовьте их 5 – 7 минут.
Фото Damn delicious
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Добавьте капусту и сливки. Тщательно перемешайте блюдо и варите еще 2 – 3 минуты.
- Готовый суп посыпьте базиликом, накройте крышкой, а через 5 минут подавайте к столу.
Приятного аппетита!