Чтобы попробовать американскую кухню, не обязательно идти в ресторан или покупать не дешевый билет на самолет. Мы подобрали вам рецепт настоящих крылышек Баффало, которые вы с легкостью приготовите дома.

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Рецепт медовых крылышек Баффало

Время : 1 час 25 минут

: 1 час 25 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма куриных крылышек;

– соль;

– черный молотый перец;

– 1,5 столовой ложки муки;

– 1/2 стакана томатного соуса или паста;

– 1/3 стакана острого соуса;

– 1/4 стакана меда;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 2 чайные ложки вустерского соуса;

– 1/2 чайной ложки лукового порошка;

– 1/2 чайной ложки чесночного порошка;

Для соуса ранч:

– 1/2 стакана сметаны;

– 1/4 стакана сливок;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1/3 стакана нарезанного свежего лука;

– 2 столовые ложки измельченного свежего укропа;

– 1/4 чайной ложки лукового порошка;

– 1/4 чайной ложки чесночного порошка;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Сначала приготовим соус для крылышек. Тщательно перемешайте все ингредиенты для ранча и перемешайте. Отправьте его в холодильник, пока готовите крылышки. Разогрейте духовку до 210 градусов. Противень укройте слоем пищевой пленки и сбрызните маслом. Используя бумажные полотенца, обсушите крылышки. В большой миске смешайте крылья, 1,5 чайные ложки соли, 1 чайную ложку перца и муку.



Фото Damn delicious

Поместите крылышки на противень и выпекайте 40 – 45 минут. Не забудьте перевернуть через 20 минут. Подготовьте сотейник, отправьте его на средний огонь. Влейте томатную пасту, острый соус, мед, сливочное масло, вустерский соус, луковый порошок и чесночный порошок. Доведите все до кипения и убавьте огонь. Варите соус постоянно помешивая до загустения (15 – 20 минут). В большой миске смешайте крылья и половину соуса. Поместите крылышки на противень и выпекайте до легкой карамелизации (5-7 минут). Добавьте оставшуюся часть томатного соуса.

Подавайте крылышки с соусом ранч.

Приятного аппетита!