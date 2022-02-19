Щоб скуштувати американську кухню, не обов'язково йти до ресторану чи купувати не дешевий квиток на літак. Ми дібрали для вас рецепт справжніх крилець Баффало, які ви з легкістю приготуєте вдома.

Читайте також Нарізати не потрібно: 5 простих страв із рубленого курячого філе для всієї родини

Рецепт медових крилець Баффало

Час: 1 година 25 хвилин

1 година 25 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 1,5 кілограми курячих крилець;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 1,5 столової ложки борошна;

– 1/2 склянки томатного соусу чи пасту;

– 1/3 склянки гострого соусу;

– 1/4 склянки меду;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 2 чайні ложки вустерського соусу;

– 1/2 чайної ложки цибульного порошку;

– 1/2 чайної ложки часникового порошку;

Для соусу ранч:

– 1/2 склянки сметани;

– 1/4 склянки вершків;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1/3 склянки нарізаної свіжої цибулі;

– 2 столові ложки подрібненого свіжого кропу;

– 1/4 чайної ложки цибульного порошку;

– 1/4 чайної ложки часникового порошку;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Спочатку приготуємо соус для крилець. Ретельно змішайте всі інгредієнти для ранчу та перемішайте. Відправте його в холодильник, доки будете готувати крильця.

Розігрійте духовку до 210 градусів. Деко вкрийте шаром харчової плівки та збризніть олією.

Використовуючи паперові рушники, обсушіть крильця. У великій мисці змішайте крила, 1,5 чайні ложки солі, 1 чайну ложку перцю і борошно.



Фото Damn delicious

Помістіть крильця на деко і випікайте 40 – 45 хвилин. Не забудьте перевернути через 20 хвилин.

Підготуйте сотейник, відправте його на середній вогонь. Влийте томатну пасту, гострий соус, мед, вершкове масло, вустерський соус, цибульний порошок і часниковий порошок. Доведіть все до кипіння та зменште вогонь. Варіть соус постійно помішуючи, до загустіння (15 – 20 хвилин).

У великій мисці змішайте крила і половину соусу. Помістіть крильця на деко і випікайте до легкої карамелізації (5 – 7 хвилин). Додайте решту томатного соусу.

Подавайте крильця з соусом ранч.

Смачного!