Щоб скуштувати американську кухню, не обов'язково йти до ресторану чи купувати не дешевий квиток на літак. Ми дібрали для вас рецепт справжніх крилець Баффало, які ви з легкістю приготуєте вдома.
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Рецепт медових крилець Баффало
- Час: 1 година 25 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Спочатку приготуємо соус для крилець. Ретельно змішайте всі інгредієнти для ранчу та перемішайте. Відправте його в холодильник, доки будете готувати крильця.
- Розігрійте духовку до 210 градусів. Деко вкрийте шаром харчової плівки та збризніть олією.
- Використовуючи паперові рушники, обсушіть крильця. У великій мисці змішайте крила, 1,5 чайні ложки солі, 1 чайну ложку перцю і борошно.
Фото Damn delicious
- Помістіть крильця на деко і випікайте 40 – 45 хвилин. Не забудьте перевернути через 20 хвилин.
- Підготуйте сотейник, відправте його на середній вогонь. Влийте томатну пасту, гострий соус, мед, вершкове масло, вустерський соус, цибульний порошок і часниковий порошок. Доведіть все до кипіння та зменште вогонь. Варіть соус постійно помішуючи, до загустіння (15 – 20 хвилин).
- У великій мисці змішайте крила і половину соусу. Помістіть крильця на деко і випікайте до легкої карамелізації (5 – 7 хвилин). Додайте решту томатного соусу.
- Подавайте крильця з соусом ранч.
Смачного!