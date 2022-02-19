Крыльца Баффало с соусом ранч: вкус, что сведет с ума

Ждете в гости друзей и не знаете чем их угощать? Приготовьте американские крылышки Баффало. Пальчики оближете!

Чтобы попробовать американскую кухню, не обязательно идти в ресторан или покупать не дешевый билет на самолет. Мы подобрали вам рецепт настоящих крылышек Баффало, которые вы с легкостью приготовите дома.

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Рецепт медовых крылышек Баффало

Время : 1 час 25 минут

: 1 час 25 минут Порции: 6

– 1,5 килограмма куриных крылышек;– соль;– черный молотый перец;– 1,5 столовой ложки муки;– 1/2 стакана томатного соуса или паста;– 1/3 стакана острого соуса;– 1/4 стакана меда;– 2 столовые ложки сливочного масла;– 2 чайные ложки вустерского соуса;– 1/2 чайной ложки лукового порошка;– 1/2 чайной ложки чесночного порошка;– 1/2 стакана сметаны;– 1/4 стакана сливок;– 2 столовые ложки майонеза;– 1/3 стакана нарезанного свежего лука;– 2 столовые ложки измельченного свежего укропа;– 1/4 чайной ложки лукового порошка;– 1/4 чайной ложки чесночного порошка;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Сначала приготовим соус для крылышек. Тщательно перемешайте все ингредиенты для ранча и перемешайте. Отправьте его в холодильник, пока готовите крылышки. Разогрейте духовку до 210 градусов. Противень укройте слоем пищевой пленки и сбрызните маслом. Используя бумажные полотенца, обсушите крылышки. В большой миске смешайте крылья, 1,5 чайные ложки соли, 1 чайную ложку перца и муку.



Фото Damn delicious

Поместите крылышки на противень и выпекайте 40 – 45 минут. Не забудьте перевернуть через 20 минут. Подготовьте сотейник, отправьте его на средний огонь. Влейте томатную пасту, острый соус, мед, сливочное масло, вустерский соус, луковый порошок и чесночный порошок. Доведите все до кипения и убавьте огонь. Варите соус постоянно помешивая до загустения (15 – 20 минут). В большой миске смешайте крылья и половину соуса. Поместите крылышки на противень и выпекайте до легкой карамелизации (5-7 минут). Добавьте оставшуюся часть томатного соуса.

Подавайте крылышки с соусом ранч.

Приятного аппетита!