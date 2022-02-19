Крыльца Баффало с соусом ранч: вкус, что сведет с ума
19 февраля 2022 , 15:12Читати новину українською
Источник:Damn delicious
Ждете в гости друзей и не знаете чем их угощать? Приготовьте американские крылышки Баффало. Пальчики оближете!
Чтобы попробовать американскую кухню, не обязательно идти в ресторан или покупать не дешевый билет на самолет. Мы подобрали вам рецепт настоящих крылышек Баффало, которые вы с легкостью приготовите дома.
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Рецепт медовых крылышек Баффало
- Время: 1 час 25 минут
- Порции: 6
– 1,5 килограмма куриных крылышек;
– соль;
– черный молотый перец;
– 1,5 столовой ложки муки;
– 1/2 стакана томатного соуса или паста;
– 1/3 стакана острого соуса;
– 1/4 стакана меда;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 2 чайные ложки вустерского соуса;
– 1/2 чайной ложки лукового порошка;
– 1/2 чайной ложки чесночного порошка;
Для соуса ранч:
– 1/2 стакана сметаны;
– 1/4 стакана сливок;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1/3 стакана нарезанного свежего лука;
– 2 столовые ложки измельченного свежего укропа;
– 1/4 чайной ложки лукового порошка;
– 1/4 чайной ложки чесночного порошка;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Сначала приготовим соус для крылышек. Тщательно перемешайте все ингредиенты для ранча и перемешайте. Отправьте его в холодильник, пока готовите крылышки.
- Разогрейте духовку до 210 градусов. Противень укройте слоем пищевой пленки и сбрызните маслом.
- Используя бумажные полотенца, обсушите крылышки. В большой миске смешайте крылья, 1,5 чайные ложки соли, 1 чайную ложку перца и муку.
Фото Damn delicious
- Поместите крылышки на противень и выпекайте 40 – 45 минут. Не забудьте перевернуть через 20 минут.
- Подготовьте сотейник, отправьте его на средний огонь. Влейте томатную пасту, острый соус, мед, сливочное масло, вустерский соус, луковый порошок и чесночный порошок. Доведите все до кипения и убавьте огонь.
- Варите соус постоянно помешивая до загустения (15 – 20 минут).
- В большой миске смешайте крылья и половину соуса. Поместите крылышки на противень и выпекайте до легкой карамелизации (5-7 минут). Добавьте оставшуюся часть томатного соуса.
Подавайте крылышки с соусом ранч.
Приятного аппетита!