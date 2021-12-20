Кто победил в "Адской кухне": известно имя повара
Источник:Новый канал
В 16 выпуске кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" мы узнали, кто стал победителем проекта и получил главный приз: 300 тысяч гривен.
В финале кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" оказались двое участников: Александр Громлюк и Юрий Диденко. Только один из ребят одержит желаемую победу и 300 тысяч гривен.
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Несколько месяцев назад борьбу в шоу "Адская кухня" начали 20 поваров. Они прошли через огонь, воду и запары в телересторане проекта.
Проект "Адская кухня" / Фото Новый канал
Ребята прошли реально адский путь и доказали, что лучшие,
– рассказывает Шеф Алекс Якутов.
Якутов отметил, что Александр – молодой, амбициозный и талантливый повар, а Юра уже пришел на проект шефом. Его опыт управления и кулинарная база позволили поддержать и укрепить свой статус.
Юрий Диденко и Александр Громлюк / Фото
Ребята признались, что сильно нервничали перед оглашением финального вердикта Якутовым.
Сердце было в пятках. Я никогда так не волновался. В голове прокручивался весь проект. Хотел поскорее понять, одержал победу или нет. А еще очень гордился собой. Ведь пришел в шоу, чтобы доказать: могу пройти весь путь наравне с молодежью,
– с улыбкой комментирует Диденко.
Для Александра Громлюка победа – это скачок в карьере. Он ведь хотел всем продемонстрировать свои умения.
Считаю, что заслуживаю победы. Я ведь так настрадался на "Адской кухне". Хочу доказать тем, кто в меня не верил, что могу быть су-шефом и шефом,
– отметил Громлюк.
В реалити-шоу "Адская кухня" победу одержал Юрий Диденко! За кулисами шоу повар признался, что выигрыш – 300 тысяч гривен – потратит на свое развитие.
Юрий Диденко и Алекс Якутов / Фото
Хотя Александр не смог одолеть Диденко, он получил тоже подарок от "Адской кухни". Поскольку Юрий Диденко отправился на работу в Варшаву, Саша начал работать в ресторане "Публицист" Алекса Якутова и возглавил кухню заведения в Киеве.