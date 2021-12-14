В первом испытании финала "Адской кухни" поварам нужно было приготовить заранее определенные блюда для авторского сета. За каждое блюдо шеф раздавал поварам балы, а наградой была встреча с самыми родными – родителями.

Читайте также Адская кухня 14 выпуск: кто покинул шоу за шаг до финала

За проделанную работу во втором испытании задания от Якутова оценивали родители и шеф. По результатам, шеф определял, кто наденет золотой китель и попадет в суперфинал, а кто покинет проект за шаг до мечты.

Повара заранее должны были разработать авторское меню в стиле современной украинской кухни из разных регионов. Чтобы презентовать свои дегустационные сеты, у них было полтора часа.



Родные Александра Громлюка / Фото Новый канал

Чтобы участники все успели, Якутов пригласил к ним особых помощников. К Яне Беденко приехали жених и мама, к Саше Громлюку – бывшая девушка и мама. Девушка Юрия Диденко не смогла оставить работу, поэтому парню помогает только мама.



Мама Юрия Диденко / Фото Новый канал

Они должны были распределить работу так, чтобы их родные помогли им быстро справиться с задачей,

– отметил Якутов.

Родные занимались заготовками, чистили картошку, наиболее искусные готовили полноценные блюда. Поскольку у Яны Беденко было двое помощников, она быстро закончила готовить дегустационный сет из пяти позиций: два салата, две закуски и десерт.



Родные Яны Беденко / Фото Новый канал

После дегустации Якутов определял, чьи блюда войдут в меню финального ужина.

Наблюдая, как участники готовили, я сделал один вывод – каждый из них вырос на "Адской кухне". Это было заметно по подаваемым блюдам,

– делится Алекс.

Каждое из блюд он оценивал по пятибалльной шкале. К сожалению, у Яны Беденко блюда оказались слабее, чем у ребят. Девушка покинула шоу в финале, а кто из суперфиналистов станет победителем – узнаем в следующий понедельник.